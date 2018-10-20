Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 октября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
76

Когда начнется зима в 2018: народный праздник Сергий Зимний

20 октября в народном календаре — праздник Сергий Зимний (или Сергей Зимний). В этот день по приметам определяли, когда начнется зима и как скоро выпадет снег. Altapress.ru рассказывает об обычаях и традициях народного праздника.

Окно. Зима.
Окно. Зима.
СС0

Сергий Зимний: история праздника

В православном календаре 20 октября — это день почитания преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского, и двух мучеников — Сергия и Вакха. По-другому этот день называли «Зиме начальник» и «Зазимки», сообщает hollydays.ru.

Святой Сергий Печерский жил в 13 веке. Он смог полностью отречься от своей воли и быть совершенно послушным настоятелю, и за это получил прозвище Послушливый.

Преподобный Сергий Нуромский жил позже — в 15 веке. Он был учеником Сергия Радонежского и основал монастырь на реке Нурма — Нуромскую обитель.

Вакх и Сергий жили во времена императора Максимиана, в 3−4 веках. Они были военачальниками и приняли мученическую смерть за христианскую веру.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Традиции народного праздника Сергий Зимний

В народе говорили: «Сергий зиму начинает». Поэтому, если 20 октября ударял мороз, никто на Руси особо не удивлялся.

Утром крестьяне первым делом перед завтраком кормили скотину. А печь полагалось разжигать самому младшему члену семьи: считалось, что тогда в доме будет тепло всю зиму.

В омуты на хранение опускали бочки с засоленными огурцами. Ведь температура зимой подо льдом благоприятна для хранения продуктов. Хозяева доставали свои припасы весной, когда лед таял.

Еще 20 октября женщины старались надеть новый платок. Любящие мужья старались купить женам платки к этому дню. Эта традиция не относилась к женихам и невестам, потому что незамужние девушки платок не носили.

Зима в лесу. Снегопад.
Зима в лесу. Снегопад.
СС0

20 октября: народные приметы

  • Если снег ляжет на Сергия Зимнего, то на Матренин день (22 ноября) зима окончательно вступит в свои права.
  • Если 20 октября луна кажется мутной или бледной, скоро ударит мороз и выпадет снег.
  • Если на Сергея Зимнего выпал снег, а деревья еще не сбросили листья, то снег вскоре растает.
  • По поверьям, хорошая погода 20 октября предвещает хорошую погоду еще на три недели.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка