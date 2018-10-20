Когда начнется зима в 2018: народный праздник Сергий Зимний

20 октября в народном календаре — праздник Сергий Зимний (или Сергей Зимний). В этот день по приметам определяли, когда начнется зима и как скоро выпадет снег. Altapress.ru рассказывает об обычаях и традициях народного праздника.

Сергий Зимний: история праздника

В православном календаре 20 октября — это день почитания преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского, и двух мучеников — Сергия и Вакха. По-другому этот день называли «Зиме начальник» и «Зазимки», сообщает hollydays.ru.

Святой Сергий Печерский жил в 13 веке. Он смог полностью отречься от своей воли и быть совершенно послушным настоятелю, и за это получил прозвище Послушливый.

Преподобный Сергий Нуромский жил позже — в 15 веке. Он был учеником Сергия Радонежского и основал монастырь на реке Нурма — Нуромскую обитель.

Вакх и Сергий жили во времена императора Максимиана, в 3−4 веках. Они были военачальниками и приняли мученическую смерть за христианскую веру.

Зима. Снег. СС0

Традиции народного праздника Сергий Зимний

В народе говорили: «Сергий зиму начинает». Поэтому, если 20 октября ударял мороз, никто на Руси особо не удивлялся.

Утром крестьяне первым делом перед завтраком кормили скотину. А печь полагалось разжигать самому младшему члену семьи: считалось, что тогда в доме будет тепло всю зиму.



В омуты на хранение опускали бочки с засоленными огурцами. Ведь температура зимой подо льдом благоприятна для хранения продуктов. Хозяева доставали свои припасы весной, когда лед таял.



Еще 20 октября женщины старались надеть новый платок. Любящие мужья старались купить женам платки к этому дню. Эта традиция не относилась к женихам и невестам, потому что незамужние девушки платок не носили.

Зима в лесу. Снегопад. СС0

20 октября: народные приметы