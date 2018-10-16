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В РПЦ рассказали, какое наказание ждет за молитвы в храмах Константинопольской патриархии

Священников РПЦ за молитву в храмах Константинопольского патриархата ждет наказание, а верующие должны покаяться на исповеди в непослушании церкви. Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, сообщает РБК.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

«Запретными» для мирян и священников РПЦ станут все действующие храмы Стамбула и единственный действующий храм в Анталии. Под запрет попадают несколько церквей в Греции — на Крите и островах Додеканеса. Кроме того, в список попали и храмы Афона.

15 октября Русская православная церковь официально разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято на заседании Священного синода РПЦ в Минске.

На прошлой неделе Константинополь начал процедуру предоставления автокефалии неканоничной украинской церкви. При этом Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета, и восстановил его и лидера другой неканонической организации — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — Макария и их последователей в церковных правах и сане.

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