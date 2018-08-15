«Христос воскресе!»: как в Барнауле прошел пикет в поддержку обвиняемых в экстремизме

15 августа на площади Свободы в Барнауле состоялся пикет «За свободный интернет» в поддержку людей, которых обвиняют в экстремизме . На акцию пришли около 150 человек. В основном была молодежь, но встречались и люди среднего возраста, и пенсионеры. Поддержать собравшихся пришла и депутат АКЗС, кандидат в губернаторы Людмила Суслова.

За 10 минут до начала пикета на месте уже было около 50 человек. Кто-то ходил и восклицал: «Где экшн? Где люди?»

Совсем юная девушка Софья пришла поддержать своего друга Даниила Маркина, которого обвиняют в разжигании ненависти к православию. Она держала плакат с надписью: «Милостью Божьей в нашей стране мы имеем три драгоценных блага: свободу слова, свободу совести и благоразумие никогда не пользоваться ни тем, ни другим».

Пикет «За свободу интернета» в Барнауле. altapress.ru

«Я считаю все происходящее ужасным. Мы поначалу испугались, когда узнали, что случилось с Даниилом. Удаляли его из друзей. Потом, конечно, вернули, и стали поддерживать. Моя бабушка православная, она видела картинки, которые постил Даниил, и не оскорбилась. Сказала, что все это ерунда», — рассказала altapress.ru Софья.

«Это жестоко. Несправедливо. Хотя одного моего знакомого оправдали», — заявил стоящий рядом парень.

Пикет «За свободу интернета» в Барнауле. altapress.ru

После выступления организаторов пикета перед слово взяли Даниил Маркин и Мария Мотузная. Они благодарили всех за то, что пришли на акцию, и звали на заседания по своим делам. «По-моему, уже даже старшее поколение согласилось с тем, что это жесть», — заявила Мария.

Затем выступил знакомый Мотузной Александр Сальников. Парень заявил, что по сравнению с ней настоящий грешник — это он. А затем долго цитировал Конституцию РФ.

Пикет «За свободу интернета» в Барнауле. altapress.ru

Общественник и оппозиционер Виктор Рау призвал расформировать отдел «Э» и посадить «беспредельщиков», которые «фальсифицируют уголовные дела».

На пикет пришел и барнаульский священник Александр Микушин. Он повторил, что его не оскорбили картинки ребят, и что не стоит их за это жестоко наказывать. «Христа возмущали фарисеи, лицемеры, торговцы в храмах. Про репосты и оскорбление чувств в Священном Писании ничего не сказано», — заявил иерей.

Он также призвал всех не обрушать волну ненависти на девочек, которые написали заявления на Даниила и Марию. «Надо по-христиански простить их и всех остальных», — сказал отец Александр.

Пикет «За свободу интернета» в Барнауле. altapress.ru

Свое выступление он закончил цитатой из песни Виктора Цоя: «Если есть шаг — должен быть след, если есть тьма — должен быть свет». Стоящие повторили конец строчки вместе с ним и поаплодировали священнику. Затем отец Александр крикнул: «Христос воскресе!». Ему ответили: «Воистину воскресе!». «Молодцы», — сказал иерей и ушел в конец толпы, где пообщался с Марией Мотузной.

Депутат АКЗС и кандидат в губернаторы Людмила Суслова сказала, что пришла поддержать молодежь: «Я сегодня хотела быть с вами вне зависимости от политической принадлежности».

Пикет «За свободу интернета» в Барнауле. altapress.ru

После этого возможность высказаться дали всем желающим. «Можно проронить не то слово — и в тюрьму!», «За критику попадать под репрессии — это ненормально!», «Мы должны митинговать чаще, иначе нас будут сажать!», — кричали с импровизированной «сцены».

В какой-то момент «микрофон» отвоевал пожилой мужчина. Он начал кричать, что все «как крысы позабились по углам», обвинил Роспотребнадзор, «Единую Россию» и президента в том, что они добиваются того, чтобы «народ сдыхал». Особые претензии у дедушки были к качеству табака в сигаретах.

Пикет «За свободу интернета» в Барнауле. altapress.ru

«Статья 282 рисовалась после массовых беспорядков в Москве, статья 148 писалась под Pussy Riot. Сейчас русский национализм начисто отсутствует, пора убирать эти статьи из Уголовного кодекса. Наказывать за картинки если и стоит, то только административно», — рассказал altapress.ru политолог Иван.

Под конец собрания организаторы вместе с толпой дважды прокричали фразу: «Пока мы едины — мы непобедимы», и трижды цитату из «Трех мушкетеров»: «Один за всех и все за одного!».

Пикет продлился чуть больше часа. Нарушений полицейские не зафиксировали.