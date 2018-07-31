«Полицейские сами над ними смеялись»: как барнаульского студента судят за 10 мемов во «ВКонтакте»

19-летнего студента из Барнаула Даниила Маркина судят за экстремизм по показаниям тех же свидетелей, которые фигурируют в деле Марии Мотузной . В отличии от случая с девушкой, парню вменили только одну статью. Он не пошел на сделку с правоохранителями, а полностью отрицает свою вину. Altapress.ru поговорил с парнем и выяснил подробности истории.

«25 июля 2017 года в 5:56 я услышал звонок в дверь. На пороге была толпа оперов и понятые. Мне просто сунули в лицо ордер на обыск и протокол, из которого я так ничего и не понял. Времени, чтобы тщательно его прочесть, мне не дали», — рассказывает об обыске Даниил.

В то же время полицейские пришли с обыском к родителям парня. Мама молодого человека, узнав обо всем, упала в обморок. У семьи изъяли ноутбук, два системных блока, Wi-Fi роутеры, флешки и телефоны. «В общей сумме на шестизначное число. И сказали, что я могу даже не надеяться все это вернуть», — говорит студент.

Даниил Маркин,

барнаульский студент:

Полицейские в один голос говорили: «Мой тебе добрый совет, признайся, мы тебя отпустим, легко отделаешься». Я не пошел у них на поводу. При обыске они вели себя безобразно: дурачились с моей техникой, ржали с тех картинок, которые есть в материалах дела. Государственный адвокат, как и в случае Марии, вообще не выполнял свою работу.

Часть картинок, которые есть в деле, Даниил сохранял, когда еще был несовершеннолетним. По ним, говорит парень, его не судят.

Даниил Маркин,

барнаульский студент:

В конечном счете в тысяче сохраненок у меня нашли штук 10 мемов, которые имели религиозную тематику. Некоторые даже совпадают с картинками Мотузной. Еще было пару мемов с Гарольдом и Джоном Сноу. Некоторые картинки содержали мат, но он не был направлен на какую-либо личность или группу людей.

Даниил Маркин , барнаульский студент. vk.com/d.markin1999

Если верить материалам дел Маркина и Мотузной, на них полицейским пожаловались одни и те же люди: соседки по общежитию Анастасия Битнер и Дарья Исаенко. Девушки учатся в Алтайском филиале РАНХиГС на кафедре, связанной с уголовным правом. Заявления девушек написаны одинаково, слово в слово.

«На суде они сказали, что у них просто активная гражданская позиция, и с правоохранительными органами никак не связаны», — говорит Даниил. Кроме того, утверждает парень, его оклеветал участковый: заявил, что студент в его присутствии нецензурно оскорблял верующих. «При этом обстоятельств произошедшего он не помнит. По сути, полицейский меня оклеветал», — утверждает Даниил.

Очень долго дело Маркина не могли передать в суд: прокуратура несколько раз возвращала его на доследование. Но летом 2018 года все-таки отправили. Процесс еще идет, ориентировочно приговор Даниил услышит осенью.

Даниил Маркин,

барнаульский студент:

Первую экспертизу картинок вообще провели незаконно, до возбуждения самого дела. Остальные друг другу противоречат. Мы долго с адвокатом искали других экспертов, но не нашли. А психологическая экспертиза показала, что я абсолютно нормальный.

Даниил Маркин , барнаульский студент. vk.com/d.markin1999

Даниил говорит, что его адвокат впервые столкнулся с таким делом, более того — никто из его коллег не имел такого опыта. Защитники предполагают, что обвиняемых информируют так, что они идут на сотрудничество со следствием и заключают досудебное соглашение.

Даниил Маркин,

барнаульский студент:

Я бы посоветовал всем пользователям «ВКонтакте» закрыть альбомы, в которых находятся сохраненки и мемы. А лучше вообще по максимуму закрыть страницу. Потому что судят за то, что находится в открытом доступе. У полиции есть специальные программы, с помощью которых они выискивают такие картинки.

На суде парень намерен добиться повторного проведения экспертизы, установившей оскорбительный подтекст в мемах.

Справка

За экстремистские действия по УК РФ можно получить следующие виды наказаний: