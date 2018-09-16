РПЦ не исключает кровопролития в случае, если Украинская церковь станет независимой

Русская православная церковь разорвала дипломатические отношения с Константинополем в ответ на решение константинопольского патриарха Варфоломея поддержать независимость украинской церкви. По мнению РПЦ это грозит расколом и, возможно, кровопролитием, пишут «Факти».

Патриарх Кирилл отказался молиться за константинопольского патриарха, также прекратилось общее богослужение священников двух патриархатов.

Митрополит Илларион заявил, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии может привести даже к столкновениям и кровопролитию. Если раскол случится, он станет одним из крупнейших в истории и затронет 300 миллионов верующих.

«Мы можем ожидать всего, чего угодно: что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, — говорит митрополит Илларион. — Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие».

Православная церковь. Храм СС0

Представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил заявил, что в решении о создании автокефалии учитывали просьбы со стороны самих украинцев и углубленно изучали вопрос. Он считает, что автокефалия поможет преодолеть разделение православных на Украине, пишет Главред.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет уверен, что единая поместная украинская автокефальная церковь в стране будет создана до конца текущего года. Те, кто не присоединится к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко, что получение Украинской православной церковью указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.

Православная церковь. Храм СС0

Справка

В 1686 году разделенные на двести лет Московская и Киевская церкви вернулись к единству. Грамота патриарха Дионисия Второго закрепила главенство за Москвой. Сейчас Константинопольский (Вселенский) патрархат действует вразрез с этими документами.