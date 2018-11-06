Всех скорбящих Радость: «чудо с грошиками» и другие загадки иконы Божией Матери

6 ноября в православной церкви установлен праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Помимо оригинального образа, в России насчитывается не меньше 20 чудотворных и местночтимых списков с этой иконы. Altapress.ru рассказывает, какими чудесами прославилась «Всех скорбящих Радость» и о чем ей молятся верующие.

Как нашли икону «Всех скорбящих Радость»?

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» СС0 , via Wikimedia Commons

По церковному преданию, в 1648 году родная сестра патриарха Иоакима чудом исцелилась от тяжелой болезни. Божия Матерь явилась женщине во сне и повелела обратиться к священнику храма на Большой Ордынке в Москве: чтобы он взял с левой стороны храма икону Богородицы и отслужил перед ней молебен. Женщина послушалась и выздоровела.

Так произошло первое чудо от иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в храм стали называть Скорбященским, сообщает pravoslavie.ru.

Что такое «чудо с грошиками»?

Летом 1888 года в Петербурге разразилась страшная гроза. Из-за удара молнии в часовне при Стеклянном заводе выжгло внутренние стены вместе с иконами, монеты из кружки для подаяний разбросало. Уцелел только один образ — «Всех скорбящих Радость». При этом икона обновилась, а 12 медных монет какой-то силой были вбиты в доску иконы.

Образ назвали «Богоматерь с грошиками». По преданию, от него происходило много чудес. Сейчас икона находится в Троицкой церкви «Кулич и пасха».

Храм. Церковь. Архитектура СС0

О чем молятся иконе «Всех скорбящих Радость»?

Перед образом «Всех скорбящих радость» по традиции молятся об исцелении от болезней и душевных страданий. Кроме того, перед иконой с монетками просят помощи в нужде, пишет www.moleben-online.ru.

Однако не следует думать, что нельзя больше ни о чем молиться перед иконой «Всех скорбящих Радость». В церкви говорят, что главное — это вера, упование на Бога.