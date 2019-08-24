Готовим чипсы дома. 3 полезных рецепта, как похрустеть у себя на кухне

24 августа день рождения картофельных чипсов. В честь праздника altapress.ru расскажет как приготовить чипсы дома и не только из картофеля.

В одном из американских ресторанчиков 24 августа 1853 года впервые приготовили чипсы. Это открытие, как и многие другие в кулинарии, произошло случайно. Однако новое блюдо шеф-повара Джорджа Крама мгновенно стало популярным. Со временем для его приготовления начали использовать и другие овощи и фрукты.

Чипсы из яблок

Поскольку чипсы мы будем готовить в сиропе нам понадобится несколько дополнительных ингредиентов. При желании можно обойтись без них. Для 5 яблок небольшого размера нужно 80 грамм сахара, 1 стакан воды и ¼ ложки лимонной кислоты.

Наливаем в сахар стакан воды и ставим на огонь. Доводим до кипения, снимаем с огня и даем сиропу немного остыть. В это время яблоки нарезаем тонкими кружочками и вырезаем сердцевину. Выкладываем их в блюдо и заливаем сиропом. Они должны настояться 10−15 минут.

Затем ломтики выкладываем на бумажное полотенце и даем им немного обсохнуть.

После этого выкладываем на противень пергаментную бумагу и сами яблоки. Убираем их в разогретую на 60−80 градусов духовку на 1,5−2 часа.

Яблочные чипсы СС0

Чипсы из кабачков

Для начала нарежем кабачки тонкими круглыми ломтиками. Желательно предварительно удалить твердые семечки. Затем, на пергамент, предварительно смазанный оливковым маслом, в один слой выкладываем кабачки и посыпаем солью, смесью для овощей или другими специями. Отправляем их в разогретую на 100 градусов духовку. Там они пробудут 40−60 минут. и можно подавать к столу.

Чипсы из картофеля

Молодой картофель можно не чистить. Нарежьте его в большую миску тонкими ломтиками. Полейте маслом, приправьте специями, посолите и поперчите по вкусу. Выложите на пергамент в один слой.

Картофельные чипсы СС0

Запекать чипсы можно даже в микроволновке. Мощность ее должна быть 700−750 Вт. Дождитесь появления на чипсах золотистой корочки. Блюдо готово к употреблению.