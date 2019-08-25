Как приготовить грибы: необычные рецепты и немного вашего времени

Август и сентябрь — идеально подходящие для сбора грибов месяцы. Для всех любителей опят, лисичек, маслят и других даров леса рассказываем, что из них можно приготовить. Универсальные грибные рецепты — в материале altapress.ru.

Пастуший пирог

Вам понадобится: 4 картофеля, 500 грамм пармезана, 2 яичных желтка, 250 грамм лесных грибов, чеснок, соль и перец по вкусу.

Порезать картофель и залить его водой. Поставить его на средний огонь и варить до готовности. Грибы подготовить и отварить в течение 30 минут.

На сковороде растопить сливочное масло и обжарить чеснок со специями, затем добавить грибы и готовить до появления корочки. Грибы выложить в форму и разровнять.

Сделать картофельное пюре — без молока и воды. Отделить белки от желтков. Добавить в пюре желтки и тертый сыр. Картошку выложить на грибы и сверху еще раз посыпать сыром. Поставить форму в разогретую на 180 °C духовку на 15 минут. И пирог готов к употреблению.

Овсяный суп с грибами

Вам понадобится: 150 грамм грибов, 2 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления, соевый соус 120 грамм, по вкусу: чеснок, зелень рубленая, молодой картофель, лук, специи, соль и перец.

Грибной суп. СС0

Мелко нарезаем овощи, картофель трем на терке. Все это засыпаем в кастрюлю и варим Все ингредиенты нарезаем, кладем в кастрюлю и варим в течение 20 минут. Затем насыпаем овсянки и варим до пюреобразной консистенции. Также, по желанию, на этапе приготовления можно добавить в блюдо сливки — готово!

Блины с грибами

Вам понадобится: горка блинов, 400 грамм лесных грибов, 1 головка репчатого лука, 200 грамм 20%-ных сливок, 30 грамм сливочного масла, укроп, соль перец по вкусу.

Мелко режем грибы и лук. Обжариваем лук на сливочном масле до золотистой корочки. Добавляем в сковороду грибы и специи. Добавляем сливки и варим пока смесь немного не загустеет. Снимаем с огня и добавляем укроп.

Осталось только начинить блины получившейся смесью. Для этого выкладываем начинку на блины, по желанию посыпаем тертым сыром и загибаем бока внутрь. Сворачиваем блины в небольшие рулеты. Выкладываем на тарелку — блюдо готово.