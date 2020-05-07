Как выгодно приобрести комплект дома из клееного бруса

Карантин — повод задуматься об экологичном загородном жилье.

Если вы мечтали о деревянном загородном доме, но откладывали стройку на потом, то сейчас самое время реализовать свои планы. И при этом серьезно сэкономить — более 200 тысяч рублей. Для этого даже не нужно вставать с дивана — достаточно оставить свои контактные данные и зафиксировать стоимость. Приятный бонус: воспользоваться предложением вы сможете в течение полугода с момента заявки. Срок приема заявок — до 11 мая включительно.