Как выгодно приобрести комплект дома из клееного бруса

Итак, вы выбираете понравившийся комплект загородного дома, оставляете контактную информацию. Стоимость зафиксирована. Можете быть уверены: таких выгодных «антивирусных» цен больше не будет.
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О преимуществах загородной жизни можно говорить долго. Плюсы проживания в своем доме стали особенно очевидны в условиях карантина.
- Возможность пользоваться всеми преимуществами города: детским садом, школой, поликлиниками, больницами, кино, театром и др. С одним отличием: после напряженного будничного дня вы возвращаетесь в тихое уютное место. За городом нет такой скученности людей, как в городе, вы можете свободно гулять с детьми во дворе или за его пределами, заниматься домашними делами на свежем воздухе.
- Меньше стресса. Вы можете всей семьей уезжать из города в пятницу и возвращаться обратно только в понедельник. На длительные праздники и вовсе не нужно подвергать себя ежедневной городской суете. В это время вы можете заниматься садом, огородом и делать запасы на зиму. Полезная пища и свежий воздух — лучшее лекарство от перенапряжения и стресса.
- Больше физической активности. В загородном доме вы можете отвести целую комнату под спортивный зал или как минимум найти место для беговой дорожки. Во дворе — обустроить площадку для игр: закрепить кольцо для баскетбола, натянуть сетку для волейбола или делать упражнения на газоне. Кроме того, по поселку можно бегать, кататься на велосипеде или просто гулять по вечерам.
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