Как привлечь деньги 15 мая. Народные приметы на день Бориса и Глеба

15 мая отмечается народно-христианский праздник — День Бориса и Глеба Сеятелей. Другие названия даты: «Борисов день», «Борис и Глеб — сеятели». Народные традиции и приметы дня — в нашем материале.

Народные традиции 15 мая

С этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы они уродились большими — в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля. Так и говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб».

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Если поют громко, основательно, значит, не за горами лето. Если соловей поет всю ночь, следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо. Говорили также, что если при первой соловьиной трели скинуть рубаху, то блохи кусать не будут.

Иногда этот день называли также «барыш-день», а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года.

Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.

Огород. СС0

В этот день крестьяне сеяли тыквы и огурцы. Чтобы эти овощи уродились большими, в грядке пест зарывали. Традиционно перед любым посевом наш народ всегда молился, а вот в процессе — молчал. В эту ночь будут сниться сны-перевертыши. Все увиденное должно «читаться» наоборот.

Большинство запретов и рекомендаций будут связаны с деньгами. Так, чтобы не погрязнуть в долгах, в этот день нельзя пересчитывать купюры после захода солнца.



Кроме того, не стоит складывать чеки вместе с деньгами — это к незапланированным тратам. К финансовым потерям приведёт и отсутствие 15 мая купюр в кошельке. Нужно положить в него хотя бы несколько штук. Неважно, какого достоинства.

Если вам посчастливится выиграть в этот день деньги, стоит избавиться от них: отдать на благотворительные цели, раздать друзьям или потратить их на близких. Так можно привлечь финансовую удачу.

Деньги. CCO.

Народные приметы 15 мая