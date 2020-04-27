Как привлечь добро в дом: народные приметы 27 апреля

27 апреля отмечается народный праздник Мартын Лисогон. По-другому его называют День Мартына, Вороний праздник и Птичьи обереги. Предки считали, что в это время новые норы начинали рыть лисы и ставились легкой добычей. Рассказываем, как по народным приметам привлечь в дом добро.

Народные традиции 27 апреля

В церковном календаре 27 апреля — день памяти святого Мартина Исповедника, папы Римского. Прозвище «Лисогон» он получил из-за поверья, связанного с лисьими норами.

Второе название дня — «Вороний праздник». Раньше ворон считали зловещими птицами и приписывали им магическую силу.

Но ворону также называли мудрой и даже вещей птицей. Для того, чтобы задобрить ворону, ее подкармливали кашей.

Вороны. СС0

С Мартынова дня в южных регионах начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому в этот день обращали особое внимание на погоду. Сегодня было принято работать от зари до зари, чтобы успеть подготовить под посев большую площадь. Также это притягивало дом добро.

Народные приметы 27 апреля