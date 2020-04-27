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27 апреля 8°C

Как привлечь добро в дом: народные приметы 27 апреля

27 апреля отмечается народный праздник Мартын Лисогон. По-другому его называют День Мартына, Вороний праздник и Птичьи обереги. Предки считали, что в это время новые норы начинали рыть лисы и ставились легкой добычей. Рассказываем, как по народным приметам привлечь в дом добро.

Лиса.
Лиса.
unsplash.com

Народные традиции 27 апреля

В церковном календаре 27 апреля — день памяти святого Мартина Исповедника, папы Римского. Прозвище «Лисогон» он получил из-за поверья, связанного с лисьими норами.

Второе название дня — «Вороний праздник». Раньше ворон считали зловещими птицами и приписывали им магическую силу.

Но ворону также называли мудрой и даже вещей птицей. Для того, чтобы задобрить ворону, ее подкармливали кашей.

Вороны.
Вороны.
СС0

С Мартынова дня в южных регионах начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому в этот день обращали особое внимание на погоду. Сегодня было принято работать от зари до зари, чтобы успеть подготовить под посев большую площадь. Также это притягивало дом добро.

Народные приметы 27 апреля

  • На Мартына курячья слепота на лисиц нападает.
  • Если день выдался дождливым, то землю можно будет легко вспахать.
  • В небе облака и тучи перемешаны, значит, скоро будет дождь с ветром.
  • День солнечный и теплый — к хорошему урожаю.
  • Если зацветает ветла и прилетели стрижи и ласточки, то пора в садах высаживать саженцы.
  • Если воронье под тучи сбивается — быть морозу, а коль сидит стая на земле — к оттепели.
  • Если ворон летит через двор — не быть добру.
  • В Мартынов день принято проводить смотрины и сватовство. Считается, что если они произошли в этот день, то путь молодых будет легким, как птичье крыло.
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