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Жизнь

Как привлечь удачу 28 июня? Народные приметы на день Фита

28 июня отмечается народно-христианский праздник — день Фита. У даты есть и другие названия — «Скотный заступник», «Амос», «Вит», «Святой Вит». Рассказываем о народных традициях и приметах дня.

Лотерея. Удача.
Лотерея. Удача.
СС0

Народные традиции 28 июня

На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. «Дождь на Фита — плохо для жита», — говорили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».

Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идет в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину — от сочной зелени. Если этого не делать, домашние животные могут объесться свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болезнями или даже гибелью.

«Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет — на ноги не встанет», — говорили люди. Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.

Приснившиеся в эту ночь сны лучше никому не рассказывать. Причем это касается как хороших сновидений, так и плохих: приятные не сбудутся, а плохие, напротив, могут исполниться.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0
Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0
Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
Анна Зайкова
Животноводство, коровы.
Животноводство, коровы.
Анна Зайкова

Запрещается в спорах повышать голос. Иначе конфликт может перерасти в рукоприкладство. Не стоит выкидывать еду, оставшуюся от завтрака, обеда или ужина. Лучше всего ее отдать бедным или животным. Тогда в доме поселится удача.

В этот день рекомендуется заняться благотворительностью. Если такой возможности нет, стоит хотя бы избегать жадности, иначе можно потерять все, что есть. Девушкам нельзя гадать на суженого. В противном случае встреча с судьбой отложится еще на год.

Народные приметы 28 июня

  • Обилие росы — к обильному урожаю.
  • Туман 28 июня предвещает дождливые дни.
  • Если кузнечики стрекочут громче, чем обычно, в скором времени разгуляется ненастье.
  • Большое количество комаров — к дождю и плохой погоде.
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