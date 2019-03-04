Как профессора экзаменовали СГК

28 февраля на Южной тепловой станции (ЮТС) Рубцовска впервые в тестовом режиме запустили турбину. По сути станция проходит последние преобразования из крупной котельной в небольшую ТЭЦ, и это событие завершит масштабную реорганизацию городской системы теплоснабжения, которая длилась более двух лет. Накануне окончания работ посмотреть вживую на модернизированную станцию приехали ветераны алтайской энергетики.

Что увидели гости

Интерьеры большинства помещений на ЮТС вряд ли доставят эстетическое удовольствие кому-либо, кроме сталкеров или фанатов стимпанка. Станции больше полувека, большая часть оборудования служит столько же и уже потемнела от копоти и времени.

Но заметно, что за техникой тщательно следят, наводят порядок — насколько это возможно на таком объекте. Встречаются даже новые немецкие промышленные пылесосы.

На общем фоне следы модернизации выделяются особенно отчетливо. Новые котлы, построенные по заказу «Сибирской генерирующей компании» (СГК) в Бийске, издалека сверкают поверхностями.

Гости — почетные энергетики, профессора АлтГТУ и бывший председатель рубцовского горисполкома и экс-губернатор края Лев Коршунов — останавливаются и несколько минут со знанием дела осматривают оборудование. Некоторым из них станция знакома не понаслышке.

Ветераны алтайской энергетики и политики оценили «рубцовский проект». ООО «Сибирская генерирующая компания»

В конце экскурсии энергетики показали два совершенно новых помещения, которых не было до прихода СГК. Это щит управления вновь построенным оборудованием (котлов, топливоподачи, турбины, генератора, сетевых насосов и проч.) и турбинный цех.

Оборудование в этом цехе еще монтируют и отлаживают. Делают это специалисты из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Кузбасса. Саму турбину привезли из Петербурга, генератор — из столицы Сибири Новосибирска.

«Увиденное здесь для меня, конечно, не ново, — говорит Сергей Спиридонов, человек, который с 1976 по 2013 годы занимался оперативным управлением энергообъектами по всему Алтайскому краю и Республике Алтай. — Но я восхитился тем, как быстро здесь сделали такой большой объем работы. Поражает, на что способна „Сибирская генерирующая компания“».

Ветеран также добавил: ему отрадно, что в Рубцовске появилось новое энергетическое оборудование. «Это качественный скачок. Станция была древняя, а теперь есть задел на будущее», — сказал Сергей Спиридонов.

Ветераны алтайской энергетики и политики оценили «рубцовский проект». ООО «Сибирская генерирующая компания»

Сегодня и завтра рубцовской энергетики

Нынешний отопительный сезон — второй, который Рубцовск проводит с одним источником теплоснабжения, а не с двумя. И если первый выдался нервным (осенью круглые сутки продолжали монтировать оборудование на ЮТС, а до февраля регулировали упрямо сопротивляющиеся гидравлические режимы новой по сути системы), то нынешнюю зиму прошли без больших проблем.

Это подтвердил глава Рубцовска Дмитрий Фельдман. По его словам, жалобы на температуру в домах и социальных объектах были единичные и чаще касались проблем внутри самих зданий. Едва ли не впервые за три десятка лет власти города зимовали «без валидола» — система заработала надежно.

А еще несколько лет назад не только у городских, но и у краевых чиновников Рубцовск каждую зиму вызывал приступы панических атак: хватает ли угля? Что делать с долгами? Как покрыть дефицит тепла? Не провели ремонт — что будет?

И это длилось еще с конца 80-х. Лев Коршунов, который до 1991 года был председателем местного горисполкома, вспоминает, как встречал Новый год на станции вместе с ее бывшим начальником Николаем Ельниковым, чтобы не разморозить город.

Ветераны алтайской энергетики и политики оценили «рубцовский проект». ООО «Сибирская генерирующая компания»

Сейчас Коршунов благодарит СГК. «Это не дежурные слова. Потому что компания не только обеспечила надежное теплоснабжение. У города есть проблемы с экономикой, репутацией. Решение узла проблем с теплом позволит заняться другими проблемами и даст возможности привлекать в Рубцовск инвесторов», — заявил он.

С Коршуновым согласен Виктор Мещеряков, бывший вице-губернатор, курировавший энергетику и «рубцовский проект» СГК в частности. Он подчеркнул, что кроме СГК не было никого, кто мог бы спасти город от, казалось бы, неминуемой катастрофы. Именно поэтому власти региона и города обратились к компании за помощью в решении накопившихся в энергетике проблем.

Мещеряков также отметил, что впереди у СГК в Рубцовске еще немало работы. В первую очередь предстоит доналадить оборудование, которое устанавливали в такие рекордные сроки, что некоторые проблемы были просто неизбежны.

Кроме исправления «детских болезней» проекта директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов назвал еще две большие задачи на ближайшие годы. Первая — заместить 12 неэффективных котельных на западе города. Их либо заменят на новые автоматизированные, либо их потребителей подключат к контуру ЮТС.

Также компании предстоит менять изношенные трубопроводы. Всего в Рубцовске 380 км теплосетей, из них 77% признаны ветхими. «Будем делать упор на то, чтобы обновить их», — сказал Новов.

Ветераны алтайской энергетики и политики оценили «рубцовский проект». ООО «Сибирская генерирующая компания»

Что СГК сделала в Рубцовске ( отдельным блоком)

«Сибирская генерирующая компания» пришла в Рубцовск в 2016 году и инвестировала в теплоснабжение города около 2 млрд рублей. Это позволило экстренно вывести из работы аварийную ТЭЦ, которая отапливала 60% города, и перевести теплоснабжение 145-тысячного города на один источник тепла — Южную тепловую станцию.

Для этого энергетики построили 6-километровую перемычку между контурами ТЭЦ и ЮТС. Саму станцию модернизировали. Главное — установили два новых котла. Теперь мощность ЮТС составляет 327 Гкал при потребности города в 277 Гкал.