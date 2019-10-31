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Как проходит осенний призыв в Москве: сроки, требования к призывникам, возможность получить освобождение от службы

Осенний призыв 2019.
Осенний призыв 2019.
Предоставлено рекламодателем.

Каждый потенциальный призывник должен знать, когда осуществляется призыв в армию. Повестка всегда приходит осенью и весной. В результате набор в ряды российской армии осуществляется 2 раза в год. Рассмотрим, когда начинается осенний призыв в Москве, и по каким правила он проходит.

Когда осуществляется призыв в армию?

Люди, достигшие совершеннолетнего возраста, получают повестки. Эти документы требуют присутствия призывников на медицинском освидетельствовании. В результате таких мероприятий осуществляется медицинский и психологический отбор. Специалисты медицинской комиссии тщательно обследуют будущего солдата на наличие каких-либо заболеваний и психических отклонений. Срок службы в рядах армии на сегодняшний день составляет 365 дней с момента призыва.

Осенний призыв в армию осуществляется с 1 октября по 31 декабря текущего года. Предварительно рассматривается специальный указ президента Российской Федерации. На основании подобного документа рассчитывается необходимое число призывников и сроки проведения осеннего призыва.

Выделяют ряд исключений, по которым призывная кампания начинается позже указанного срока:

  1. Юношам из районов Крайнего Севера начинают приходит повестки через месяц после официального начала призыва. В результате набор военнообязанных выпадает на 1 ноября текущего года.
  2. Лица, проживающие в сельской местности и принимающие участие в сборе урожая, получают повестку после 14 октября.
  3. Призывники, работающие в педагогической сфере, не привлекаются к прохождению медицинского освидетельствования с начала учебного года.

Освобождение от службы в армии

Призыв в армию осуществляется для граждан, достигших возрастных рамок от 18 до 27 лет. Выделяют также ряд критериев, освобождающих от прохождения воинской обязанности:

  1. Лица, освобожденные по состоянию здоровья. Если у призывника имеются какие-либо серьезные патологические изменения в организме, то он после предоставления соответствующих доказательств полностью освобождается от армии.
  2. Люди, имеющую первую и вторую категорию инвалидности, также считаются непригодными для воинской службы.
  3. Призывники, получившие временную отсрочку, не подлежат призыву определённое время.
  4. Отцы-одиночки. Как правило, в таких семьях присутствует один родитель. На его попечительстве могут быть двое или трое детей.
  5. Родитель, воспитывающий ребенка с инвалидностью.
  6. Депутаты государственной думы.
  7. Призывники, отбывающий срок в местах лишения свободы.
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