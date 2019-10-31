Как проходит осенний призыв в Москве: сроки, требования к призывникам, возможность получить освобождение от службы

Каждый потенциальный призывник должен знать, когда осуществляется призыв в армию. Повестка всегда приходит осенью и весной. В результате набор в ряды российской армии осуществляется 2 раза в год. Рассмотрим, когда начинается осенний призыв в Москве, и по каким правила он проходит.