Как проходит Шукшинский фестиваль 2023 - прямая трансляция altapress.ru

Во второй раз в Сростках проходит необычный праздник - Праздник пирога. Хозяева лавочек с этим традиционным блюдом соревнуются в оригинальности названий. Выходит интересно.
P.S. Из кустов гостей фестиваля встречает необычный "хозяин леса".
На фестивале царит народная культура — количество коллективов в традиционных костюмах сложно сосчитать даже навскидку.
В такие же одежды наряжены и продавцы некоторых многочисленных развернутых здесь палаток.
Мастера расписывают лавочки.
В библиотеке устроили фотозону, а по радио читают рассказы Шукшина.
В палатках раздается игра на свирели, дудочках и лесной флейте. Участники фестиваля - жители разных регионов России.
Доброе утро! Корреспонденты altapress.ru уже находятся в Сростках и готовы поделиться самым интересным.
В доме, где родился Шукшин, весело с самого утра - водят хороводы.