22 июля
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Жизнь

Как проходит Шукшинский фестиваль 2023 - прямая трансляция altapress.ru

Финальный день фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" начался 22 июля в селе Сростки. Здесь традиционно проходят выставки, народные гуляния, ярмарка и экскурсии. Вечер завершится концертом хэдлайнера фестиваля - Николая Емелина. Корреспонденты altapress.ru ведут прямую трансляцию событий.

Памятник Шукшину. Пикет.
Памятник Шукшину. Пикет.
Анна Зайкова.
11:46

Во второй раз в Сростках проходит необычный праздник - Праздник пирога. Хозяева лавочек с этим традиционным блюдом соревнуются в оригинальности названий. Выходит интересно.

Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru

P.S. Из кустов гостей фестиваля встречает необычный "хозяин леса".

Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
11:39

На фестивале царит народная культура — количество коллективов в традиционных костюмах сложно сосчитать даже навскидку.

В такие же одежды наряжены и продавцы некоторых многочисленных развернутых здесь палаток.

Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
11:35

Мастера расписывают лавочки.

Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
11:03

В библиотеке устроили фотозону, а по радио читают рассказы Шукшина.

Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
10:45

В палатках раздается игра на свирели, дудочках и лесной флейте. Участники фестиваля - жители разных регионов России.

Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
Надежда Тиунова
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
Надежда Тиунова
10:45

Доброе утро! Корреспонденты altapress.ru уже находятся в Сростках и готовы поделиться самым интересным.

В доме, где родился Шукшин, весело с самого утра - водят хороводы.

Шукшинский фестиваль в Сростках 2023.
Шукшинский фестиваль в Сростках 2023.
Надежда Тиунова
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