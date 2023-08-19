19 августа
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Жизнь

Как проходит замена теплосети, из-за которой перекрыли часть проспекта Ленина в Барнауле

В Барнауле временно перекрыли движение по нечетной стороне проспекта Ленина из-за работ по замене теплосети. В СГК рассказали, как проходят ремонтные работы и сколько продлятся ограничения.

Замена теплосети на проспекте Ленина
Замена теплосети на проспекте Ленина
Мэрия Барнаула

Работы ведутся на участке магистральной тепловой сети по ул. Брестская с вечера 18 августа. К утру 19 августа уже раскопали траншею протяжностью 21 м. Также завезли песок под обратную засыпку и разработали грунт под демонтаж трубы.

"Переход через главный проспект города - Ленина - рассчитан по минутам, чтобы успеть завершить работы за выходные и восстановить движение к утру понедельника", - заявляют в ведомстве.

Напоминаем, что в связи с работами, перекрыто движение по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина на пересечении с ул. Брестской. Ограничения будут действовать с 21:00 18 августа до утра 21 августа.

Затем движение восстановят, но перекроют уже четную сторону улицы – с 21:00 25 августа до 28 августа.

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