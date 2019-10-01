Бутилированная вода сегодня — неотъемлемая часть повседневной жизни, как банковская карта, смартфон или чашка ароматного кофе, с которого мы начинаем утро. Мы чаще пьем воду из бутылки. И это факт. Она безопаснее, полезнее, как уверяют производители, и даже вкуснее.

Что же особенного в бутилированной воде? Как ее производят? Об этом репортаж с места событий — из производственного цеха «Барнаульской водяной компании».

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На территории «Барнаульской водяной компании» на зеленой лужайке уютно расположились две артезианские скважины глубиной 240 и 280 метров. Зеленая лужайка — это на самом деле санитарная зона, доступ к которой имеют только специалисты производства. Скважины расположены таким образом, чтобы вода, поднятая из недр, сразу же поступала в цех водоподготовки. Так безопаснее и гигиеничнее, уверяют специалисты.

«Барнаульская водяная компания» вовсе не случайно решила пробурить артезианские скважины на улице Эмилии Алексеевой, 71.

Ольга Варнавская,

главный специалист по качеству:

Компания располагается на территории пятого барнаульского водозабора, который ранее снабжал часть города артезианской водой. В 90-х годах он был законсервирован и никак не использовался. С 2005 года мы развернули на этом месте производство бутилированной воды.

Как производят полезную воду Алтая. Фото: архив ООО БВК.

Геологический возраст водоносного слоя, из которого компания добывает воду, примерно 5 млн лет. Он образовался еще в кайнозойскую эру. Глубина надежно оберегает источник от любых воздействий извне, частицу за частицей накапливая и сохраняя природную пользу воды.

Водоподготовка

Весь цикл водоподготовки выстроен так, чтобы никоим образом не нарушить природные свойства воды.

Вода из скважины поступает непосредственно в цех водоподготовки. Первым делом фильтр грубой очистки удаляет механические примеси — в основном песок.

Далее в камере озонирования соединения железа и марганца окисляются и переходят в нерастворимую форму.

Затем вода поступает на песчаный фильтр и фильтр , заполненный активированным углем, — улучшаются вкус , цвет и запах воды.

заполненный активированным углем, — улучшаются вкус цвет и запах воды. Потом вода обеззараживается ультрафиолетовыми лучами , а перед розливом дополнительно озонируется.

а перед розливом дополнительно озонируется. Хлорсодержащие препараты и коагулянты запрещены при водоподготовке.

И только после всех этих процедур уже сбалансированная по своему составу вода, в которой достаточно минеральных веществ для нашего организма, поступает на линию розлива.

Но сначала про тару

Как производят полезную воду Алтая. Фото: архив ООО БВК.

Тара в производстве используется многооборотная, из безопасного и довольно прочного поликарбоната. И прежде чем наполниться полезной водой, бутыли проходят строгую процедуру санитарной обработки. Тара тщательно моется снаружи, проходит бракераж на целостность, органолептику и качество мойки. Затем бутыли отправляются на внутреннюю мойку: при температуре 68−72˚ С каждая бутыль промывается специальным раствором при помощи автомата изнутри и как следует ополаскивается питьевой водой. «В бутылях «Легенда жизни» не должно быть ничего, кроме «Легенды жизни», — говорят специалисты производства.

Наконец-то розлив

И вот сбалансированная по своему составу вода встречается с чистой бутылью в станке розлива. В мгновения, когда струя воды попадает в горло бутыли, в поток подаются микроэлементы йода, фтора, селена или янтарной кислоты — в зависимости от того, какой вид воды сегодня разливают (если вы не знали, «Легенда жизни» бывает семи видов). За дозировкой полезных веществ в каждой бутыли следят компьютер и производственная лаборатория.

Как производят полезную воду Алтая. Фото: архив ООО БВК.

Полные бутыли уже полезной воды «Легенда жизни» идут по конвейеру на укупорку. Каждая крышечка заботливо обеззараживается ультрафиолетом (и ничем иным!) и автоматически надевается на бутыль. Очень удобно, да и подделать крышку потом практически невозможно.

А что дальше?

А дальше «Легенда жизни» идет в объятия автомата, который оборачивает каждую бутыль в термоусадочную пленку. Так бутыль целее и чище во время доставки, что особенно нравится клиентам компании. Бутыли составляются в ряд паллетайзером и отправляются на склад, где неутомимая производственная лаборатория изучит каждую партию воды: действительно ли соответствует состав заявленному? Хватает ли микро- и макроэлементов? Безопасна ли вода? И только через 24 часа, после проведения исследований и лабораторных испытаний, «Легенда жизни» может отправляться домой, в офис, в детский сад или в поликлинику, а может, в школу или в торговый центр. Одним словом, туда, где ждут «Легенду».

В итоге

«Барнаульская водяная компания» занимается производством бутилированной воды 18 лет. Компания выстроила процесс производства на основе опыта и солидной научно-технической базы. На производстве внедрена и успешно действует Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Вся продукция производится с соблюдением требований к качеству и безопасности продукции, процессам производства, установленных техническими регламентами ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, распространяемых на производство питьевых бутилированных вод.

В 2018 году «Барнаульская водяная компания» успешно прошла сертификационный аудит SGS (Женева, Швейцария).

Сегодня линейка воды под брендом «Легенда жизни» представлена широко: вода для малышей с первых дней жизни, вода для спортсменов, вода для кофемашин, вода с йодом, фтором и селеном — с теми элементами, в которых остро нуждаются жители нашего региона; инновационная вода с янтарной кислотой, сохраняющая молодость на клеточном уровне.

О воде, ее производстве и свойствах можно говорить еще много и долго. Но лучше один раз увидеть, как производится вода, которую клиенты компании называют «полезная вода Алтая». Записаться на экскурсию на производство «Легенды жизни» можно по телефону (3852) 777−777 или на сайте 777−777.org.