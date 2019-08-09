7 августа в Дворце культуры города Барнаула состоялось торжественное награждение представителей строительной отрасли края в честь Дня строителя. Отпраздновать свой профессиональный праздник собрались не только строители, но и архитекторы, инженеры, подрядчики, проектировщики, производители строительных материалов и все, кто имеет отношение к этой важной профессии. Всего более 500 человек.