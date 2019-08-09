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Как прошел День строителя — 2019

7 августа в Дворце культуры города Барнаула состоялось торжественное награждение представителей строительной отрасли края в честь Дня строителя. Отпраздновать свой профессиональный праздник собрались не только строители, но и архитекторы, инженеры, подрядчики, проектировщики, производители строительных материалов и все, кто имеет отношение к этой важной профессии. Всего более 500 человек.

День строителя – 2019
День строителя – 2019
Автор фото: Ирина Пергаева

В честь праздника генеральный партнер мероприятия Автоцентр АНТ, крупнейший автомобильный холдинг* в Алтайском крае, представил ведущие модели автомобилей Infiniti, Hyundai, Mitsubishi и Nissan и подарил памятные подарки каждому гостю. Поставщик строительных и отделочных материалов «Современные технологии» подарил гостям возможность оставить яркую фотографию на память. Фотозона компании была создана из материалов, которые они поставляют и отражала специфику работы. Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» рассказала гостям про систему лояльности и рассказала о возможностях сотрудничества с представителями строительной сферы на взаимовыгодных условиях. Издательский дом «Алтапресс» презентовал тематических спецвыпуск журнала «Свободный курс» и подарил гостям welcome-зону с освежающими коктейлями.

Далее в актовом зале современного ДК города Барнаула состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства, награждение лучших работников и концертная программа для всех гостей. Закончилось мероприятие фуршетом.

Организаторами мероприятия выступили Союз строителей Алтайского края, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Информационный партнер — ИД «Алтапресс».

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