В честь праздника генеральный партнер мероприятия Автоцентр АНТ, крупнейший автомобильный холдинг* в Алтайском крае, представил ведущие модели автомобилей Infiniti, Hyundai, Mitsubishi и Nissan и подарил памятные подарки каждому гостю. Поставщик строительных и отделочных материалов «Современные технологии» подарил гостям возможность оставить яркую фотографию на память. Фотозона компании была создана из материалов, которые они поставляют и отражала специфику работы. Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» рассказала гостям про систему лояльности и рассказала о возможностях сотрудничества с представителями строительной сферы на взаимовыгодных условиях. Издательский дом «Алтапресс» презентовал тематических спецвыпуск журнала «Свободный курс» и подарил гостям welcome-зону с освежающими коктейлями.
Далее в актовом зале современного ДК города Барнаула состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства, награждение лучших работников и концертная программа для всех гостей. Закончилось мероприятие фуршетом.
Организаторами мероприятия выступили Союз строителей Алтайского края, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Информационный партнер — ИД «Алтапресс».
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