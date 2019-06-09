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9 июня 20°C

Как прошел ночной бал в Барнауле: фоторепортаж

Вечером 8 июня на пешеходной улице Мало-Тобольской состоялся «Ночной бал», посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Организатором выступила студия старинного танца «Северная сторона».

"Ночной бал" в Барнауле. 8 июня 2019 год.
"Ночной бал" в Барнауле. 8 июня 2019 год.
Из архива редакции.

В стилизованном мероприятии приняли участие танцоры Барнаула, Бийска, Новосибирска, Томска. Присоединиться к костюмированному действию смогли все желающие: гостей научили танцевать несложные вальсы и контрдансы, которые были популярны в XIX веке.

На балу побывало несколько сотен зрителей. Некоторые из них с удовольствием танцевали сами, а не только смотрели на организованное представление.

«Северная сторона» рекомендовала придерживаться дресс-кода и прийти на бал в одежде с элементами стиля ампир или хотя бы женщинам в платьях, а мужчинам в костюмах. Немногие последовали этой рекомендации, большинство гостей были одеты повседневно — в джинсы, куртки и кроссовки.

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