Как прошел ночной бал в Барнауле: фоторепортаж

В стилизованном мероприятии приняли участие танцоры Барнаула, Бийска, Новосибирска, Томска. Присоединиться к костюмированному действию смогли все желающие: гостей научили танцевать несложные вальсы и контрдансы, которые были популярны в XIX веке.

На балу побывало несколько сотен зрителей. Некоторые из них с удовольствием танцевали сами, а не только смотрели на организованное представление.

«Северная сторона» рекомендовала придерживаться дресс-кода и прийти на бал в одежде с элементами стиля ампир или хотя бы женщинам в платьях, а мужчинам в костюмах. Немногие последовали этой рекомендации, большинство гостей были одеты повседневно — в джинсы, куртки и кроссовки.