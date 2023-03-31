Как прошел радостный фестиваль «Синдром добра» в Барнауле

Их принято называть солнечные дети, лучики добра, люди с хромосомой радости. Они и правда абсолютно радостные, особенно, когда собираются вместе. Фоторепортаж с фестиваля «Синдром добра» в конференц-зале ИД «Алтапресс».

К 11 часам в минувшую субботу зал заполнился под самую завязку: дети и родители, бабушки и дедушки пришли на праздник, который традиционно в конце марта проводит Алтайская региональная общественная организация родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна «Солнечный круг».

Алёна Бацунова , соучредитель АКОО «Солнечный круг». Фото: Анна Середина. Алёна Бацунова открывает фестиваль Фото: Анна Середина.

На импровизированной сцене — Алёна Бацунова, организатор фестиваля. Кстати, Алёна мама семерых детей, её Оля — особеная девочка и победительница соревнований по плаванию среди детей с синдромом Дауна.

Программу фестиваля помогал готовить Алтайский институт культуры. Её построили по принципу инклюзивности — номера чередуются и ребята могут учиться друг у друга. За выступлением клуба бально-спортивного танца «Династия» идут танцевальные номера клубов для особенных детей «Крылья» и «Матрёшки».

Клуб бально-спортивного танца «Династия». Фото: Анна Середина. Танцевальный коллектив «Крылья». Фото: Анна Середина. Танцевальный коллектив «Матрёшки». Фото: Анна Середина.

Потряс Кирилл Кухтей, который специально приехал из Бийска. Кирилл показал свой сольный бально-спортивный номер «У моря», с которым он стал призером Единых игр Специальной Олимпиады в Казани 2023.

Кирилл Кухтей из Бийска с номером «У моря». Фото: Анна Середина.

Награждения детей и взрослых, добившихся успехов в спорте, танцах и вокале, доказывают, что людей с синдромом Дауна можно развивать и обучать, конечно, при условии огромного терпения и настойчивости со стороны родителей. В помощь родителям работает Особая школа искусств «СО-Твори» в АлтГИК, реабилитационный центр «Журавлики», центр гидрореабилитации бассейна «Бонифаций».

«Самый душевный хор» Аси Масловой. Фото: Анна Середина.

После трогательного выступления «Самого душевного хора» Аси Масловой, волонтерский студенческий отряд «Сириус» утроил танцевальный флешмоб, который перерос в зажигательную дискотеку.

Лана Локтионова,

студентка АлтГУ , волонтер фестиваля:

Эти люди были максимально открыты друг другу. Они улыбались, смеялись и танцевали без всякого стеснения. Самое крутое, что они все были разных возрастов, но вместе, на одной волне, им ничего не мешало раскрепоститься. Наверное, в каком-то смысле это самые свободные ребята. Они просто поймали момент и наслаждались им, и это замечательно.

Участники фестиваля «Синдром добра». Фото: Анна Середина. Награждение , вручение подарков. Фото: Анна Середина. Награждение , вручение подарков. Фото: Анна Середина. Награждение , вручение подарков. Фото: Анна Середина. Рисование. Фото: Анна Середина. Аквагрим. Фото: Анна Середина.