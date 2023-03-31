Как прошел радостный фестиваль «Синдром добра» в Барнауле

К 11 часам в минувшую субботу зал заполнился под самую завязку: дети и родители, бабушки и дедушки пришли на праздник, который традиционно в конце марта проводит Алтайская региональная общественная организация родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна «Солнечный круг».
На импровизированной сцене — Алёна Бацунова, организатор фестиваля. Кстати, Алёна мама семерых детей, её Оля — особеная девочка и победительница соревнований по плаванию среди детей с синдромом Дауна.
Программу фестиваля помогал готовить Алтайский институт культуры. Её построили по принципу инклюзивности — номера чередуются и ребята могут учиться друг у друга. За выступлением клуба бально-спортивного танца «Династия» идут танцевальные номера клубов для особенных детей «Крылья» и «Матрёшки».
Потряс Кирилл Кухтей, который специально приехал из Бийска. Кирилл показал свой сольный бально-спортивный номер «У моря», с которым он стал призером Единых игр Специальной Олимпиады в Казани 2023.
Награждения детей и взрослых, добившихся успехов в спорте, танцах и вокале, доказывают, что людей с синдромом Дауна можно развивать и обучать, конечно, при условии огромного терпения и настойчивости со стороны родителей. В помощь родителям работает Особая школа искусств «СО-Твори» в АлтГИК, реабилитационный центр «Журавлики», центр гидрореабилитации бассейна «Бонифаций».
После трогательного выступления «Самого душевного хора» Аси Масловой, волонтерский студенческий отряд «Сириус» утроил танцевальный флешмоб, который перерос в зажигательную дискотеку.
Лана Локтионова,
студентка АлтГУ, волонтер фестиваля:
Эти люди были максимально открыты друг другу. Они улыбались, смеялись и танцевали без всякого стеснения. Самое крутое, что они все были разных возрастов, но вместе, на одной волне, им ничего не мешало раскрепоститься. Наверное, в каком-то смысле это самые свободные ребята. Они просто поймали момент и наслаждались им, и это замечательно.
Фестиваль «Синдром добра» стал возможен благодаря друзьям и партнерам: Алтайскому государственному институту культуры, Алтайскому государственному университету, бассейну «Бонифаций», клубу бально-спортивного танца «Династия», рекламному агентству «Арбат 97», ведущему Марку Крымову, фотографам Анне Серединой и Екатерине Медведевой.