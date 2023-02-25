Как прошла «Сибирская Масленица» в Новотырышкино. Фоторепортаж altapress.ru

25 февраля в с. Новотырышкино прошли масленичные гуляния. О том, как это было — смотрите в нашем материале. Более подробный фотоотчет — уже в понедельник.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Нарядившись в традиционные одежды, коллективы с улыбками на лицах развлекали народ.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Конные бега уж точно не оставили зрителей равнодушными. Красавицы-лошади показали мощный забег.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Вряд ли гости праздника могли устоять перед милыми хвостиками из русских псовых борзых и фотозоной «царской псовой охоты».
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
А вот и голосование за самый лучший самоварный чай.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Красивые, а главное необычные и оригинальные сани подготовили участники конкурса.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Емеля и Щука проехали на русской печи и покатали всех желающих. Следом прошел парад чудных ростовых кукол.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Конечно, в конце по традиции сожгли чучело. Этот обряд символизирует не только проводы зимы, но и избавление от всего ненужного и плохого.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Ранее по дороге на алтайскую Масленицу образовалась пробка.