25 февраля
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Жизнь

Как прошла «Сибирская Масленица» в Новотырышкино. Фоторепортаж altapress.ru

25 февраля в с. Новотырышкино прошли масленичные гуляния. О том, как это было — смотрите в нашем материале. Более подробный фотоотчет — уже в понедельник.

Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru

Нарядившись в традиционные одежды, коллективы с улыбками на лицах развлекали народ.

Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru

Конные бега уж точно не оставили зрителей равнодушными. Красавицы-лошади показали мощный забег.

Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru

Вряд ли гости праздника могли устоять перед милыми хвостиками из русских псовых борзых и фотозоной «царской псовой охоты».

Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru

А вот и голосование за самый лучший самоварный чай.

Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru

Красивые, а главное необычные и оригинальные сани подготовили участники конкурса.

Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru

Емеля и Щука проехали на русской печи и покатали всех желающих. Следом прошел парад чудных ростовых кукол.

Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru
Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru

Конечно, в конце по традиции сожгли чучело. Этот обряд символизирует не только проводы зимы, но и избавление от всего ненужного и плохого.

Масленица в Новотырышкино.
Масленица в Новотырышкино.
Екатерина Карзова, altapress.ru

Ранее по дороге на алтайскую Масленицу образовалась пробка.

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