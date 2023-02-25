25 февраля
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Жизнь

По дороге на алтайскую Масленицу образовалась пробка. Как проходит праздник в Новотырышкино

25 февраля в с. Новотырышкино отмечают Масленицу. Однако многие водители так и не сумели пробраться на праздник через многокилометровую пробку.

Пробка.
Пробка.
Читательница Altapress.ru

Читательница altapress.ru по дороге в обратную сторону поделилась кадрами пробки в сторону села. Она добавила, что на самом празднике особо нечего делать.

Многие автовладельцы даже разворачивались, разочарованно понимая, что на торжество все равно не успеют.

«Катунь 24» поделилась кадрами, как проходят масленичные гуляния с участием тех, кто все-таки добрался до Новотырышкино.

В программе фестиваля были конкурсы, народные игры, соревнования по гиревому спорту и традиционное русское состязание «Масленичный столб».

Гостей также ждали фестиваль самоварного чая, забеги собак, выступления артистов и угощение блинами.

Ранее altapress.ru рассказывал, когда и как отпразднуют Масленицу в Барнауле.

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