Как прошла закрытая «Инставечеринка» журнала «Я Покупаю»

28 ноября в «Музее-мастерской шоколада» (ул. Пушкина, 66) состоялась «Инставечеринка» — закрытая встреча журнала «Я Покупаю». Гости провели приятный и познавательный вечер с мастер-классами о ведении инстаграм-аккаунтов, фуршетом, яркими фотозонами и сюрпризами от партнеров проекта.

Опытом ведения инстаграм-аккаунтов и лайфхаками поделились спикеры из Новосибирска — Анна Митус, дизайнер, и Алина Свириденко, копирайтер-креатор, сооснователь бренд-бюро Nice Guys. Девушки рассказали про создание историй, основные принципы создания текстового контента и, конечно, способах, как выделиться среди многообразия аккаунтов в соцсетях и увлечь аудиторию своими постами.

Гостей встретил увлекательный видеоспиннер и викторина про известные бренды от инвестиционной компании «Фридом Финанс». Также для всех посетителей был открыт «Музей-мастерская шоколада». Он представил гостям шоколадный фонтан с эксклюзивными видами молочного шоколада. Бутик натуральной косметики L’Occitane en Provence провел экспресс-диагностику состояния кожи, предложил спа-уход за кожей рук и познакомил с уникальной коллекцией ароматов бренда. Компания «Ростелеком» представила свою программу лояльности и специальные предложения для гостей вечеринки. «Формула мебели» и журнал «Я Покупаю» приготовили красивые фотозоны, которые стали отличным украшением личных инстаграм-аккаунтов всех гостей события.

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