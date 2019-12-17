Как прошли гонки на воде

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07 декабря прошли традиционные детские соревнования — Гонки на воде!

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

У каждого человека должна быть цель, а у пловца — тем более…

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

Гонки на воде — крутая цель, где участники проплывали 25 или 50 м на свое лучшее время.

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

Важно, что пловцы не соревновались друг с другом, а каждый сам с собой, ведь каждый участник — уже победитель! Самым юным участникам было всего 4 года, а самым старшим — 16 лет.

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

Гонки на воде — это открытые детские соревнования, в которых могут участвовать не только воспитанники Клуба плавания Аква Стар, и которые растут с каждый стартом!

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

В 2017 году, в самых первых соревнованиях участвовало 39 пловцов, и мы тогда невероятно волновались.

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

Сейчас в соревнованиях участвуют более 100 человек, и мы понимаем, что все мы вместе делаем большой вклад в развитие плавания в стране!

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

Гонки на воде — это был незабываемый праздник плавания, заплывы на 25 и 50 метров, а также Заплыв Мастеров: звезды плавания показали лучшую технику и мастерство.

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

Участники получили невероятные впечатления, грамоты, медали, значки, шапочки и сладкие новогодние подарки!

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar. Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

Вы тоже можете участвовать всей семьёй, позвать друзей, ведь наша дружная команда рада принять к себе каждого, кто разделяет нашу любовь к плаванию.

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

Успей купить абонемент на занятия по плаванию, и ты сможешь принять участие в соревнованиях следующего года!

Гонки на воде. Фото предоставлено клубом плавания Аquastar.

Все вопросы всегда можно уточнить по телефону: +7−923−179−28−25.