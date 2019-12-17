Как прошли гонки на воде

07 декабря прошли традиционные детские соревнования — Гонки на воде!
У каждого человека должна быть цель, а у пловца — тем более…
Гонки на воде — крутая цель, где участники проплывали 25 или 50 м на свое лучшее время.
Важно, что пловцы не соревновались друг с другом, а каждый сам с собой, ведь каждый участник — уже победитель! Самым юным участникам было всего 4 года, а самым старшим — 16 лет.
Гонки на воде — это открытые детские соревнования, в которых могут участвовать не только воспитанники Клуба плавания Аква Стар, и которые растут с каждый стартом!
В 2017 году, в самых первых соревнованиях участвовало 39 пловцов, и мы тогда невероятно волновались.
Сейчас в соревнованиях участвуют более 100 человек, и мы понимаем, что все мы вместе делаем большой вклад в развитие плавания в стране!
Гонки на воде — это был незабываемый праздник плавания, заплывы на 25 и 50 метров, а также Заплыв Мастеров: звезды плавания показали лучшую технику и мастерство.
Участники получили невероятные впечатления, грамоты, медали, значки, шапочки и сладкие новогодние подарки!
Вы тоже можете участвовать всей семьёй, позвать друзей, ведь наша дружная команда рада принять к себе каждого, кто разделяет нашу любовь к плаванию.
Успей купить абонемент на занятия по плаванию, и ты сможешь принять участие в соревнованиях следующего года!
Все вопросы всегда можно уточнить по телефону: +7−923−179−28−25.
Тел.: 8−923−179−28−25
Сайт: aquastarswim.ru
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