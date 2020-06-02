Как провести каникулы с пользой

Школа скорочтения Ш. Ахмадуллина объявляет летние увлекательные тренинги открытыми!
В течение целого лета сертифицированные специалисты готовы развивать детей от 4 до 17 лет по следующим направлениям:
- обучение чтению,
- техника чтения,
- скорочтение,
- развитие памяти,
- скоросчёт,
- красивый почерк,
- логическое мышление.
Все курсы экспресс-формата займут от 2 недель до 1 месяца. Наполняемость групп — не более 5 человек.
Помещения оснащены санитайзерами и кварцевыми лампами. Соблюдается масочный режим.
Родители, помните, 1 сентября наступит гораздо быстрее, чем вы думаете, проведите эти каникулы с пользой!
Тел. 57−16−06
Сайт: barnaul.turboread.ru
Инстаграм: @turboread_brn
Адреса: пр. Комсомольский, 80-в и Взлётная, 23