Как провести каникулы с пользой

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина поздравляет всех жителей г. Барнаула с наступлением долгожданного лета, а большинство школьников — с каникулами !

Школа скорочтения Ш. Ахмадуллина объявляет летние увлекательные тренинги открытыми!

В течение целого лета сертифицированные специалисты готовы развивать детей от 4 до 17 лет по следующим направлениям:

обучение чтению,

техника чтения,

скорочтение,

развитие памяти,

скоросчёт,

красивый почерк,

логическое мышление.

Все курсы экспресс-формата займут от 2 недель до 1 месяца. Наполняемость групп — не более 5 человек.

Помещения оснащены санитайзерами и кварцевыми лампами. Соблюдается масочный режим.

Родители, помните, 1 сентября наступит гораздо быстрее, чем вы думаете, проведите эти каникулы с пользой!