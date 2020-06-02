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Как провести каникулы с пользой

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина поздравляет всех жителей г. Барнаула с наступлением долгожданного лета, а большинство школьников — с каникулами!

Курсы для детей.
Курсы для детей.
архив Школы скорочтения.

Школа скорочтения Ш. Ахмадуллина объявляет летние увлекательные тренинги открытыми!

В течение целого лета сертифицированные специалисты готовы развивать детей от 4 до 17 лет по следующим направлениям:

  • обучение чтению,
  • техника чтения,
  • скорочтение,
  • развитие памяти,
  • скоросчёт,
  • красивый почерк,
  • логическое мышление.

Все курсы экспресс-формата займут от 2 недель до 1 месяца. Наполняемость групп — не более 5 человек.

Помещения оснащены санитайзерами и кварцевыми лампами. Соблюдается масочный режим.

Родители, помните, 1 сентября наступит гораздо быстрее, чем вы думаете, проведите эти каникулы с пользой!

Запись на бесплатное тестирование:

Тел. 57−16−06

Сайт: barnaul.turboread.ru

Инстаграм: @turboread_brn

Адреса: пр. Комсомольский, 80-в и Взлётная, 23

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