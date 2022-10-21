Как провести осенние каникулы

В лагере прививаются навыки безопасного поведения, дети учатся самостоятельности, поскольку оказываются в новой для себя среде, где нет родных и близких в течение всего дня. Если ваш ребёнок ещё не был в лагере — самое время провести «тест-драйв»!
С 31 октября по 3 ноября в ДСОЛ «Орлёнок» пройдет осенняя смена «Орлёнок: код доступа»
Развлекательную программу подготовили профессиональные вожатые сводного педагогического отряда «Парус». С помощью подсказок орлятам предстоит найти ключевые символы и решить головоломки, разгадать тайны и загадки, чтобы собрать «код доступа».
Стоимость путевки: 6000 рублей.
В путевку включено:
- проживание;
- пятиразовое питание;
- развлекательная программа «Орлёнок: код доступа»;
- оздоровительные процедуры: фиточай, кислородный коктейль, соляная пещера.
Бронируйте путевку в лагерь на сайте sb22.ru/dsol-orlyonok/registration/
Тел.:
Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58 а.
Предложение действительно на момент публикации.
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Дата предоставления лицензии: 07.06.2019