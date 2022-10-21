Как провести осенние каникулы

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Орлёнок» — это место получения социального опыта, психологического и личностного развития ребенка, его самореализации в среде сверстников.

В лагере прививаются навыки безопасного поведения, дети учатся самостоятельности, поскольку оказываются в новой для себя среде, где нет родных и близких в течение всего дня. Если ваш ребёнок ещё не был в лагере — самое время провести «тест-драйв»!

С 31 октября по 3 ноября в ДСОЛ «Орлёнок» пройдет осенняя смена «Орлёнок: код доступа»

Развлекательную программу подготовили профессиональные вожатые сводного педагогического отряда «Парус». С помощью подсказок орлятам предстоит найти ключевые символы и решить головоломки, разгадать тайны и загадки, чтобы собрать «код доступа».

Стоимость путевки: 6000 рублей.

В путевку включено:

проживание;

пятиразовое питание;

развлекательная программа «Орлёнок: код доступа»;

оздоровительные процедуры: фиточай , кислородный коктейль , соляная пещера.

Бронируйте путевку в лагерь на сайте sb22.ru/dsol-orlyonok/registration/ Тел.: 8 (3852) 22-38-48 . Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58 а. Орлёнок — детский круглогодичный лагерь (vk.com)

Предложение действительно на момент публикации.

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АО «Санаторий Сосновый бор». Регистрационный номер лицензии: Л041−01151−22/00332008

Дата предоставления лицензии: 07.06.2019