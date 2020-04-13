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Коронавирус

Как пройдет акция «Бессмертный полк» в 2020 году

Акция «Бессмертный полк» проводится в России и ряде стран для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Каждый год 9 Мая ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 году исполняется 75 лет со дня победы. Но празднование этого дня стоит под вопросом из-за сложной ситуации с коронавирусом. Рассказываем, как же все-таки пройдет акция в 2020 году.

Путин с портретом отца возглавил шествие "Бессмертного полка" на Красной площади
Путин с портретом отца возглавил шествие "Бессмертного полка" на Красной площади
kremlin.ru

Организаторы «Бессмертного полка» на официальном сайте акции призвали воздержаться от проведения 9 Мая массовых мероприятий. Вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности, даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 Мая, — говорят организаторы акции.

Но организаторы не говорят о том, чтобы отказаться от акции в этом году совсем. Они предлагают альтернативу, которая обезопасит всех ее участников.

Участники шествия &quot;Бессмертный полк&quot;. Барнаул, 9 мая 2015 год.
Участники шествия «Бессмертный полк». Барнаул, 9 мая 2015 год.
Юлия Плетнёва

Первый вариант — размещение фото или видео своей семьи с портретом ветерана в социальных сетях.

Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Ваш пост из соцсетей ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм с данным хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома​​​, — пишут организаторы.

Также предлагается поменять собственную аватарку в личном профиле на аватарку вашего ветерана.

Второй вариант — онлайн-трансляция на сайте moypolk.ru. Ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая.

И третий вариант — дома. Организаторы советую собраться семьей за столом, поставить рядом портрет родного человека и всем вместе вспомнить солдата.

Справка

На сайте акции «Бессмертный полк» уже около полумиллиона историй. Десятки людей ежедневно общаются друг с другом, обращаются в поисковой центр полка и находят новые факты о своих близких.

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