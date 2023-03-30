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Какие меры принимают спасатели?

Сотрудники МЧС проводят дежурства в населенных пунктах, подверженных риску затопления. На данный момент оперативная группа находится под Рубцовском.

Из населенных пунктов вывезли более 770 тыс. кубометров снега и распилили лед на участке в 8 км. Помимо них запланированы очистка ливневых стоков, отсыпка низменных участков местности, прокладка и очистка водоотводных каналов.

Также спасатели провели профилактические подрывы ледяного покрова в Бийском, Тальменском, Красногорском районах.