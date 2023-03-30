30 марта
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Жизнь

Как пройдет паводок на Алтае в 2023 году, рассказали в ГУ МЧС

ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, как пройдет весенний паводок в регионе и как к нему готовятся спасатели.

Подготовка к весеннему паводку в Алтайском крае
Подготовка к весеннему паводку в Алтайском крае
Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
1
Стоит ли бояться весеннего паводка в 2023 году?

Специалисты ГУ МЧС утверждают, что паводок на Алтае должен пройти без осложнений. В 2023 году уровень воды в реках ниже критического.

Гидрологическая обстановка в регионе стабильна, уверяют эксперты.

2
Какие меры принимают спасатели?

Сотрудники МЧС проводят дежурства в населенных пунктах, подверженных риску затопления. На данный момент оперативная группа находится под Рубцовском.

Из населенных пунктов вывезли более 770 тыс. кубометров снега и распилили лед на участке в 8 км. Помимо них запланированы очистка ливневых стоков, отсыпка низменных участков местности, прокладка и очистка водоотводных каналов.

Также спасатели провели профилактические подрывы ледяного покрова в Бийском, Тальменском, Красногорском районах.

Подготовка к весеннему паводку на Алтае
Подготовка к весеннему паводку на Алтае
ГУ МЧС по Алтайскому краю
Подготовка к весеннему паводку на Алтае
Подготовка к весеннему паводку на Алтае
ГУ МЧС по Алтайскому краю
Подготовка к весеннему паводку на Алтае
Подготовка к весеннему паводку на Алтае
ГУ МЧС по Алтайскому краю
3
Зачем подрывать ледяной покров рек?

Подрыв льда на реках необходим для того, чтобы избежать заторов и подтоплений.

«На один затор специалисты тратят 30 минут работы и шесть пакетов взрывчатки. Использовать больше — опасно для пассажиров вертолёта. Пилот, кстати, должен удержать машину в 30 сантиметрах от льда на одном месте и ровно», — рассказали в ведомстве.

4
Какие реки самые опасные?

По словам специалистов-взрывников, наибольшую опасность несут реки Чарыш, Чумыш и Бия.

Подготовка к весеннему паводку в Алтайском крае
Подготовка к весеннему паводку в Алтайском крае
Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
5
Где лед уже успел сойти?

От ледяных оков уже освободилась река Барнаулка. Во всей красе показалась могучая Катунь.

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