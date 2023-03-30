Специалисты ГУ МЧС утверждают, что паводок на Алтае должен пройти без осложнений. В 2023 году уровень воды в реках ниже критического.
Гидрологическая обстановка в регионе стабильна, уверяют эксперты.
Сотрудники МЧС проводят дежурства в населенных пунктах, подверженных риску затопления. На данный момент оперативная группа находится под Рубцовском.
Из населенных пунктов вывезли более 770 тыс. кубометров снега и распилили лед на участке в 8 км. Помимо них запланированы очистка ливневых стоков, отсыпка низменных участков местности, прокладка и очистка водоотводных каналов.
Также спасатели провели профилактические подрывы ледяного покрова в Бийском, Тальменском, Красногорском районах.
Подрыв льда на реках необходим для того, чтобы избежать заторов и подтоплений.
«На один затор специалисты тратят 30 минут работы и шесть пакетов взрывчатки. Использовать больше — опасно для пассажиров вертолёта. Пилот, кстати, должен удержать машину в 30 сантиметрах от льда на одном месте и ровно», — рассказали в ведомстве.
По словам специалистов-взрывников, наибольшую опасность несут реки Чарыш, Чумыш и Бия.
От ледяных оков уже освободилась река Барнаулка. Во всей красе показалась могучая Катунь.