Как раньше. В Барнауле проведут ретро-забег на деревянных лыжах по неидеальной лыжне

Пойти и встать на лыжи может каждый. А кто рискнет встать на деревянные и вспомнить молодость — свою или родительскую? Попробуйте это сделать 23 января на барнаульском ретро-забеге для всех желающих. Расскажем как и где проложить лыжню в прошлое.

Соревнования пройдут на базе отдыха «Славное». Прийти желательно в ретро-костюме — но это вовсе не обязательно.

Палки разрешают любые, но лыжи непременно должны быть деревянными. На них участникам предстоит пройти четыре километра.

«Можно будет отведать угощения „как раньше“ — хлеб со шпротами или с салом. В общем тем, что было доступно. Также пройдет лотерея — разыграем призы от нашей базы», — рассказывает директор базы отдыха Софья Коньшина.

Организаторы обещают неидеальную лыжню и ретро-номера, а также аренду деревянных лыж — между прочим, из коллекции музея. Сам музей старинных лыж открыт для свободного посещения. Его хозяин, бывший биатлонист Сергей Корбан лично проведет экскурсию и покажет коллекцию кубков, медалей, комплектов шапок, лыжных мазей, стартовых номеров и лыж именитых спортсменов.

Лыжи и лыжники. Олег Богданов

Раньше музей располагался в Рубцовске и только в сентябре переехал в Барнаул. Это одно из крупнейших в стране собрание лыжных раритетов — всего более 1,5 тыс. экспонатов. Их энтузиаст собирал по всей стране.

Регистрация начнется в 14:00. Старт — в 15:00.

Адрес — Широкая просека, 15. На базе есть теплая раздевалка, зона отдыха, буфет и каток.

Аренда деревянных лыж и ботинок — 300 рублей. Оргвзнос, который пойдет на поддержку музея «Лыжи России», — 700 рублей.