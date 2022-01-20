20 января -13°C
﻿
Жизнь

Как раньше. В Барнауле проведут ретро-забег на деревянных лыжах по неидеальной лыжне

Пойти и встать на лыжи может каждый. А кто рискнет встать на деревянные и вспомнить молодость — свою или родительскую? Попробуйте это сделать 23 января на барнаульском ретро-забеге для всех желающих. Расскажем как и где проложить лыжню в прошлое.

Плакат "Молодежь - на лыжи".
Плакат "Молодежь - на лыжи".
ССО.

Соревнования пройдут на базе отдыха «Славное». Прийти желательно в ретро-костюме — но это вовсе не обязательно.

Палки разрешают любые, но лыжи непременно должны быть деревянными. На них участникам предстоит пройти четыре километра.

«Можно будет отведать угощения „как раньше“ — хлеб со шпротами или с салом. В общем тем, что было доступно. Также пройдет лотерея — разыграем призы от нашей базы», — рассказывает директор базы отдыха Софья Коньшина.

Организаторы обещают неидеальную лыжню и ретро-номера, а также аренду деревянных лыж — между прочим, из коллекции музея. Сам музей старинных лыж открыт для свободного посещения. Его хозяин, бывший биатлонист Сергей Корбан лично проведет экскурсию и покажет коллекцию кубков, медалей, комплектов шапок, лыжных мазей, стартовых номеров и лыж именитых спортсменов.

Лыжи и лыжники.
Лыжи и лыжники.
Олег Богданов

Раньше музей располагался в Рубцовске и только в сентябре переехал в Барнаул. Это одно из крупнейших в стране собрание лыжных раритетов — всего более 1,5 тыс. экспонатов. Их энтузиаст собирал по всей стране.

Регистрация начнется в 14:00. Старт — в 15:00.

Адрес — Широкая просека, 15. На базе есть теплая раздевалка, зона отдыха, буфет и каток.

Аренда деревянных лыж и ботинок — 300 рублей. Оргвзнос, который пойдет на поддержку музея «Лыжи России», — 700 рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость