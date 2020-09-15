Как Романовский район готовится к холодной зиме и зачем вареникам нужен парк?

В Романовском райцентре два важных события — завершилась реконструкция главной котельной и началось строительство центрального парка. Первое — для людей, второе — во имя вареника. Корреспонденты altapress.ru съездили на место, побывали в котельной и запечатлели огромный вареник.

«Горячая звезда № 5» для райцентра

В с. Романово практически завершились работы по подготовке к отопительному сезону — уже к началу октября котельная № 5 вернет тепло в 19 многоэтажек, школу, детский сад, Дом культуры, магазины, библиотеку, ДЮЦ и в детский дом.

Сейчас там ведутся завершающие работы по установке новых котлов, которые приобрели на краевые средства в этом году (6,5 млн рублей).

Котельная N5 в с. Романово Фото Дарьи Зыковой Котельная N5 в с. Романово Фото Дарьи Зыковой Котельная N5 в с. Романово Фото Дарьи Зыковой Котельная N5 в с. Романово Фото Дарьи Зыковой Котельная N5 в с. Романово Фото Дарьи Зыковой Котельная N5 в с. Романово Фото Дарьи Зыковой Котельная N5 в с. Романово Фото Дарьи Зыковой

По плану проекта реконструкция «пятого номера» также предполагает замену 5,5 км теплосети. На сегодняшний момент работы выполнены на 90%. Осталось 140 метров — это всего два дома возле здания котельной, которые нужно «подцепить» к сети.

Кеслер Николай,

первый заместитель главы администрации района , председатель комитета по ЖКХ и строительству:

В 2019 году край выделил около 32 млн рублей на реконструкцию котельной и на замену ее технического оснащения. В этом — осваиваем 27 млн рублей: заменили ШЗУ, обновили и отремонтировали здание, вентиляцию, канализацию, сделали капитальный ремонт бытовых помещений и закупили оборудование.

Для жителей райцентра «пятая» котельная — жизненно необходима. Владимир Пономаренко вспоминает, как еще пару лет назад он и его соседи по многоквартирному дому (прим.ред, — практически все они пенсионеры) затаскивали на второй этаж ведра с углем и охапки дров, по несколько заходов в день. В 2018 году по ходатайству представителя администрации дом подключили к центральному отоплению.

Кроме основной котельной райцентра, в Романовском районе установили 13 котлов различной модификации и мощности на социально-значимые объекты — в школы и детские сады. Уже сейчас завершаются работы в селах: Гилев-Лог, Грановка, Бурановка и в поселке Майский.

Станислав Цыро,

начальник отдела водоснабжения управления по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:

Общий процент готовности к отопительному сезону — 100%. Это подготовка котельных, тепловых, водопроводных сетей. С 1 октября начнутся проверки органами Ростехнадзора готовности муниципальных образований к отопительному сезону. В этом году на подготовку объектов теплоснабжения к работе зимой из краевого бюджета предусмотрено более 800 млн рублей. Есть ряд переходящих проектов, но на запуск тепла они не влияют. Отопительный сезон начнется своевременно и согласно установленным нормам, когда среднесуточная температура будет составлять 8 °C и менее.

К началу отопительного сезона в Романовском районе подготовлен весь жилищно-коммунальный комплекс: более 8 км тепловых сетей, около 227 км водопроводных сетей и 18 котельных. Сформирован месячный запас угля, планируется накопление в объеме до 1,3 тысяч тонн, это 45 суточный запас.

Новый парк для вареника и не только для него

Село Романово решило участвовать во всех возможных программах, чтобы обновить территорию. И правильно. По словам представителя Минстроя, такая стратегия очень выгодна для районов.

Ольга Глушкова,

начальник отдела региональных программ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:

В 2020-м хорошо отработали в Алейске, Белокурихе, Змеиногорске, Камне-на-Оби. Села также включились в работу, хотя еще года два назад относились с легких неверием, что можно получить финансирование. Особенно хочется отметить работу в с. Первомайском Бийского района. Там администрация поступила очень мудро — они синхронизировали работы по благоустройству территории с другими проектами.

В Романово появится большая парковая зона на 4 га. На самом деле парк тут был всегда — небольшая территория, засаженная тополями и историческими памятниками. Однако администрация района решила, что пора бы обновить вид. Вспомнили про своего односельчанина, который понимает в архитектуре. Попросили помочь с планом будущего объекта. Началась работа, готовилась документация. В 2019 проект был одобрен, край выдал на реализацию 12 млн рублей.

Кеслер Николай,

первый заместитель главы администрации района , председатель комитета по ЖКХ и строительству:

В 2020 году планируем обложить 1300 кв. м брусчаткой, установить забор (170 метров), 15 светильников, 10 комплектов скамеек с урнами. На 2021−2022-й в планах расширить зоны, сформировать детскую площадку, концертино-развлекательную зону, где будут разворачиваться культурно-досуговые мероприятия.

Создание парка займет три года. Смета распланирована, и на 2020-й уже освоена. Заключен договор с Горно-алтайским питомником (филиал НИИ садоводства Сибири им М.А. Лисавенко) о поставках взрослых деревьев, чтобы уплотнить лесо-парковую зону. Зеленые насаждения в основном декоративные: липа, маньчжурский орех, рябина. В питомнике отберут деревья, по три-пять метров, и уже осенью, когда все подготовительные работы будут готовы, начнутся посадки.

Пока мы бродим по перекопанным дорожкам, рассматриваем рябины и будущую территорию парка, редактор местной газеты рассказывает, что в преобразованиях села виноват вареник. Его воплощение можно увидеть на небольшой площадке — там стоит памятник.

Владимир Дзюба,

редактор газеты «Горизонт» ( Романовский район):

Праздник Вареника — большая ярмарка, которая проходит в третье или последнее воскресенье июля. Раньше гуляния устраивали на базе отдыха, недалеко от Романово. Года три назад культурный комитет решил переместить его в район. Это правильно, так как тут раньше жило много переселенцев из Украины, их традиции до сих пор сохранились. Ну, а вареник — это национальное блюдо. Песни, пляски, вкусная еда и конкурсы. Вокруг памятника всегда стоят ряды палаток. Посетителям предлагают до 50 видов вареников с разной начинкой. В прошлом году на празднике съели почти тонну!

Парк в Романово — центр, возле которого сосредоточены основные социальные объекты. Рядом школа, спортивный комплекс, уличная площадка с тренажерами, ЗАГС, администрация, стадион, художественная школа. Скоро будет готова хоккейная коробка, территория для нее уже расчищена. Уже готовы бордюры, до ноября сделают дорожки.