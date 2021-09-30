Как российским пенсионерам получить единовременную выплату. Комментарий ПФР

На получение средств имеют право мужчины 1953−1967 годов рождения и женщины, родившиеся в 1957—1966 годах, если они официально работали с 2002 по 2004 год. При назначении единоразовых пособий также учитывается, платил ли работодатель страховые взносы.
Кроме того, претендовать на выплату могут участники программы государственного софинансирования пенсий, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года.
Суммы начисляют ПФР или негосударственные пенсионные фонды — зависит от того, где сформированы накопления. Чтобы получить деньги, нужно подать соответствующее заявление.