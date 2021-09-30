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Жизнь

Как российским пенсионерам получить единовременную выплату. Комментарий ПФР

Россияне смогут получить единовременную выплату из пенсионных накоплений. Касается мера женщин, достигших 55 лет, и мужчин от 60 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
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Кому положена единовременная выплата?

На получение средств имеют право мужчины 1953−1967 годов рождения и женщины, родившиеся в 1957—1966 годах, если они официально работали с 2002 по 2004 год. При назначении единоразовых пособий также учитывается, платил ли работодатель страховые взносы.

Кроме того, претендовать на выплату могут участники программы государственного софинансирования пенсий, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com
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Как стать претендентом на выплаты?

Суммы начисляют ПФР или негосударственные пенсионные фонды — зависит от того, где сформированы накопления. Чтобы получить деньги, нужно подать соответствующее заявление.

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