Как российским пенсионерам получить единовременную выплату. Комментарий ПФР

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Кому положена единовременная выплата?

На получение средств имеют право мужчины 1953−1967 годов рождения и женщины, родившиеся в 1957—1966 годах, если они официально работали с 2002 по 2004 год. При назначении единоразовых пособий также учитывается, платил ли работодатель страховые взносы.

Кроме того, претендовать на выплату могут участники программы государственного софинансирования пенсий, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года.