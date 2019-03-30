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30 марта 5°C

Почему Россия продала Аляску и чем это обернулось

30 марта 1867 года (по новому стилю) Россия и США подписали договор купли-продажи полуострова Аляска. На некогда «бесполезной» российской территории американцы нашли золото, нефть и газ, позже стали использовать как защиту от возможной трансполярной атаки. Зачем Россия продала Аляску и что на ней строит Америка — в материале altapress.ru.

Восхитительная Аляска.
Восхитительная Аляска.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Открытие Аляски

Полуостров Аляска открыли в 1732 году, во время русской экспедиции Михаила Гвоздева. Спустя какое то время территории начали осваивать, а в 1799 году для этого учредили Российско-американскую компанию (РАК).

Россия даже получала прибыль с новых владений — в основном за счет пушной торговли на Тихоокеанском севере. Крымская война 1853—1856 годов, пошатнула веру правительства в возможность «содержания» Аляски. Территория была очень отдалена и не защищена — необходимые затраты превышали потенциальные доходы, пишет «Президентская библиотека».

О продаже полуострова начали говорить весной 1857 года, но до реализации идеи дошло значительно позже: первоначально откладывали до истечения срока привилегий РАК, затем помешала Гражданская война в США, начавшаяся в 1861 году.

Восхитительная Аляска.
Восхитительная Аляска.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com
Восхитительная Аляска.
Восхитительная Аляска.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com
Восхитительная Аляска.
Восхитительная Аляска.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com
Восхитительная Аляска.
Восхитительная Аляска.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Почему отдали Аляску

После возникновения идеи о продаже Аляски, власти укреплялись в мыслях о невозможности защитить свои владения, да и русского населения на Аляске было совсем немного: от 600 до 800 человек. На территории полуострова также проживали около 1,9 тысячи креолов, почти 5 тысяч алеутов и 40 тысяч индейцев-тлинкитов, которые к Российской империи себя не относили, пишут РИА Новости.

Одним из ярых сторонников продажи Аляски стал князь Константин Николаевич, младший брат Александра II. Он видел в передаче «бесполезной» для России земли исправление тяжелого материального положения казны.

Продажа Аляски

Решение о продаже российских владений в Северной Америке в последний раз обсудили в конце 1866 года. Тогда на особом заседании в министерстве иностранных дел России присутствовали Александр II, великий князь Константин, министр иностранных дел Александр Горчаков, министр финансов Михаил Рейтер, управляющий морским министерством Николай Краббе и посланник в Вашингтоне Эдуард Стекль.

Весной следующего года, 30 марта 1867 года, страны подписали договор о продаже.

Соединенные Штаты получали не только территорию в 1 миллион 519 тысяч кв. км, но и все недвижимое имущество, все колониальные архивы, официальные и исторические документы, относящиеся к передаваемой местности. Америке сделка обошлась в 7,2 миллиона долларов, около 11 миллионов царских рублей. Примерно 4,74 доллара за один км². На официальной церемонии передачи полуострова, 18 октября 1867 года, в столице русских поселений торжественно спустили российский флаг и подняли американский. Чек на обусловленную сумму Россия получила только летом 1868 года.

В государственном историческом архиве РФ хранится документ, написанный неизвестным служащим Министерства финансов во второй половине 1868 года, гласящий, что «За уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило 11 миллионов рублей, «из которых 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог».

Золотая лихорадка

В августе 1896 года на территории Аляски нашли золото. Через год информация об этом достигла большого света, что побудило настоящую «золотую лихорадку». Уже первый груз с полуострова был на сумму около полумиллиона долларов. В общей сложности за время «лихорадки» на Аляске добыли около одной тысячи тонн золота, что в ценах на апрель 2005 года соответствовало 13—14 миллиардам долларов, пишет wikipedia.org.

Однако в США высказываются мнения, что покупка Аляски так и не окупила затраченных средств, так как стоимость управления новыми территориями и льготы компаниям, разрабатывающим природные ресурсы Аляски, перевешивают все доходы.

Ракеты на севере

Выкупленную в конце XX века Аляску Соединенные Штаты не только успешно обживают, но и укрепляют. Авиабаза Форт-Грили, расположенная на полуострове, оснащена специальной системой ПРО: ракетами-перехватчиками дальнего радиуса действия наземного базирования. И скоро число таких ракет увеличится, об этом в начале 2019 года, заявил американский президент Дональд Трамп. Также систему противоракетной безопасности ждет обновление радаров и спутников для раннего предупреждения о пусках ракет, сообщает Интерфакс.

Дональд Трамп,
президент США:

По всему миру наши иностранные противники, конкуренты и страны-изгои постоянно совершенствуют ракетные арсеналы, все они. Их арсеналы становятся больше, мощнее и сильнее. И мы тоже становимся больше и сильнее во всех отношениях

Система ПРО на Аляске все время своего существования была камнем преткновения между Россией и США. Активная оборона американцев вызывала у российских властей резко негативную реакцию еще в 1999 году, когда Штаты только заговорили о внедрении этой системы.

Впоследствии Москву неоднократно пытались обнадежить тем, что стране не угрожает опасность, при этом, не давая подтверждений своим словам.

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