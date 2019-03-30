Почему Россия продала Аляску и чем это обернулось

30 марта 1867 года (по новому стилю) Россия и США подписали договор купли-продажи полуострова Аляска. На некогда «бесполезной» российской территории американцы нашли золото, нефть и газ, позже стали использовать как защиту от возможной трансполярной атаки. Зачем Россия продала Аляску и что на ней строит Америка — в материале altapress.ru.

Открытие Аляски

Полуостров Аляска открыли в 1732 году, во время русской экспедиции Михаила Гвоздева. Спустя какое то время территории начали осваивать, а в 1799 году для этого учредили Российско-американскую компанию (РАК).

Россия даже получала прибыль с новых владений — в основном за счет пушной торговли на Тихоокеанском севере. Крымская война 1853—1856 годов, пошатнула веру правительства в возможность «содержания» Аляски. Территория была очень отдалена и не защищена — необходимые затраты превышали потенциальные доходы, пишет «Президентская библиотека».

О продаже полуострова начали говорить весной 1857 года, но до реализации идеи дошло значительно позже: первоначально откладывали до истечения срока привилегий РАК, затем помешала Гражданская война в США, начавшаяся в 1861 году.

Восхитительная Аляска. Слава Степанов , gelio.livejournal.com Восхитительная Аляска. Слава Степанов , gelio.livejournal.com Восхитительная Аляска. Слава Степанов , gelio.livejournal.com Восхитительная Аляска. Слава Степанов , gelio.livejournal.com

Почему отдали Аляску

После возникновения идеи о продаже Аляски, власти укреплялись в мыслях о невозможности защитить свои владения, да и русского населения на Аляске было совсем немного: от 600 до 800 человек. На территории полуострова также проживали около 1,9 тысячи креолов, почти 5 тысяч алеутов и 40 тысяч индейцев-тлинкитов, которые к Российской империи себя не относили, пишут РИА Новости.

Одним из ярых сторонников продажи Аляски стал князь Константин Николаевич, младший брат Александра II. Он видел в передаче «бесполезной» для России земли исправление тяжелого материального положения казны.

Продажа Аляски

Решение о продаже российских владений в Северной Америке в последний раз обсудили в конце 1866 года. Тогда на особом заседании в министерстве иностранных дел России присутствовали Александр II, великий князь Константин, министр иностранных дел Александр Горчаков, министр финансов Михаил Рейтер, управляющий морским министерством Николай Краббе и посланник в Вашингтоне Эдуард Стекль.

Весной следующего года, 30 марта 1867 года, страны подписали договор о продаже.

Соединенные Штаты получали не только территорию в 1 миллион 519 тысяч кв. км, но и все недвижимое имущество, все колониальные архивы, официальные и исторические документы, относящиеся к передаваемой местности. Америке сделка обошлась в 7,2 миллиона долларов, около 11 миллионов царских рублей. Примерно 4,74 доллара за один км². На официальной церемонии передачи полуострова, 18 октября 1867 года, в столице русских поселений торжественно спустили российский флаг и подняли американский. Чек на обусловленную сумму Россия получила только летом 1868 года.

В государственном историческом архиве РФ хранится документ, написанный неизвестным служащим Министерства финансов во второй половине 1868 года, гласящий, что «За уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило 11 миллионов рублей, «из которых 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог».

Золотая лихорадка

В августе 1896 года на территории Аляски нашли золото. Через год информация об этом достигла большого света, что побудило настоящую «золотую лихорадку». Уже первый груз с полуострова был на сумму около полумиллиона долларов. В общей сложности за время «лихорадки» на Аляске добыли около одной тысячи тонн золота, что в ценах на апрель 2005 года соответствовало 13—14 миллиардам долларов, пишет wikipedia.org.

Однако в США высказываются мнения, что покупка Аляски так и не окупила затраченных средств, так как стоимость управления новыми территориями и льготы компаниям, разрабатывающим природные ресурсы Аляски, перевешивают все доходы.

Ракеты на севере

Выкупленную в конце XX века Аляску Соединенные Штаты не только успешно обживают, но и укрепляют. Авиабаза Форт-Грили, расположенная на полуострове, оснащена специальной системой ПРО: ракетами-перехватчиками дальнего радиуса действия наземного базирования. И скоро число таких ракет увеличится, об этом в начале 2019 года, заявил американский президент Дональд Трамп. Также систему противоракетной безопасности ждет обновление радаров и спутников для раннего предупреждения о пусках ракет, сообщает Интерфакс.

Дональд Трамп,

президент США:

По всему миру наши иностранные противники, конкуренты и страны-изгои постоянно совершенствуют ракетные арсеналы, все они. Их арсеналы становятся больше, мощнее и сильнее. И мы тоже становимся больше и сильнее во всех отношениях

Система ПРО на Аляске все время своего существования была камнем преткновения между Россией и США. Активная оборона американцев вызывала у российских властей резко негативную реакцию еще в 1999 году, когда Штаты только заговорили о внедрении этой системы.

Впоследствии Москву неоднократно пытались обнадежить тем, что стране не угрожает опасность, при этом, не давая подтверждений своим словам.