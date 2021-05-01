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Жизнь

Как сибиряк из Бийска основал будущую столицу Казахстана

Столица Казахстана — город Нур-Султан (Астана) — долгое время не знала имени своего основателя. Только в конце XX века выяснилось, что к созданию города причастен сибиряк. Предположительно — уроженец Бийска.

Нур-Султан (Астана).
Нур-Султан (Астана).
Надежда Будрина

В 1964—1973 годах историки предприняли коллективные поиски, которые позволили узнать имя и биографию этого человека. И вот что им удалось выяснить.

В 1830 году только что основанная будущая столица Казахстана звалась «приказ Акмолинский». К ее созданию приложил руку сибиряк Федор Шубин, участник Бородинского сражения.

После этой битвы Шубин командовал в крепостных полках. В 1816 году служба занесла его в Бийск, где он служил на должности помощника коменданта.

К 1828 году Шубин дослужился до звания коменданта крепости Святого Петра. Оттуда он отправился в экспедицию, результатом которой стало основание Акмолинска — Целинограда, Акмолы, Астаны — ныне города Нур-Султан.

Старый Бийск
Старый Бийск
wikipedia.org

В конце весны 1830 года Шубин предпринял экспедицию. 28 мая он вышел из Петропавловской крепости с отрядом в 200 человек и запасом продовольствия на два месяца.

По дороге специалисты-топографы производили съёмку местности, из-за чего движение было замедленно. Дойдя до мест расположения нынешнего Нур-Султана, Шубин решил построить пост, ставший позже пунктом встречи местной знати и казаков, итогом которой явилась расписка, фиксирующая одобрение туземцами созидания нового города — Акмолинска, пишет altlib.ru.

Федор Шубин мог быть уроженцем Бийска, однако так ли это на самом деле — все еще открытый вопрос. Однако то, что он был сибиряком, можно говорить вполне определенно, так как службу он начинал в Омском гарнизонном полку.

Анна Карпова

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