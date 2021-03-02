Как сибиряков отправили работать на Гавайи и почему им там не понравилось

Сто лет назад основу сельского хозяйства Королевства Гавайи составляли плантации ананасов и сахарного тростника. На них в течение десятилетий работали приезжие — китайцы, японцы и филиппинцы. В 1898 году США аннексировали Гавайи, пишет russian.rt.com.
Это привело к выступлениям азиатских рабочих против ухудшений условий труда и расизма. Начала возникать «желтая проблема». Пресса стала активно писать об ужасах азиатского правления, а христианская церковь заявила об угрозе распространения буддизма. Чтобы устранить проблему американское правительство приняло решение сделать остров «более белым».
На острове начались стачки и забастовки. Рабочие плантаций объединялись и требовали улучшить условия труда, например, сократить рабочий день до 10 часов.
Загадочный господин А. Перелстроус, работавший на строительстве Транссибирской магистрали, договорился с властями Гавайев и приступил к решению проблемы. Для этого он придумал привезти на плантации трудовых мигрантов из России.
21 октября 1909 года гавайцы увидели толпу странно одетых людей, спускающихся с трапа парохода. Около 200 человек, одетых в теплые тулупы и яркие крестьянские рубахи, прибыли из Сибири на плантации Гавайев.
Сибирякам, согласившимся на переезд, много наобещали: собственное поселение с возможностью выкупа земли, высокую зарплату и низкие цены. Местные газеты писали, что вновь прибывшие были так счастливы вырваться из объятий родины, что рвали свои паспорта и выбрасывали их в океан.
Но, очутившись на плантациях и столкнувшись с невыносимыми условиями труда, переселенцы понимали, что их жестоко надули.
Рабочие начали возмущаться, и их недовольство быстро распространялось. Как и их азиатские коллеги, русские объявили забастовку. План решить гавайский кризис за счет сибиряков потерпел фиаско.
1 апреля 1910 года американское правительство попыталось утихомирить бастующих и начало переговоры с приезжими. Собрание проходило во дворце Иолани, бывшей резиденции короля, на которой плантаторы предложили улучшение условий. Встреча закончилась потасовкой в попытке достать Перелстроуса. Как заявили русские, они предпочли бы голодать и умереть, чем работать на полях сахарного тростника и принять условия плантаторов.
После провала переговоров соотечественники переехали в «район красных фонарей», где на потеху прохожим поселились в шатрах из брезента и ящиков. Они были вынуждены просить милостыню, продавать дорогие самовары по десять долларов за штуку. Ходили слухи, что «русских девиц продают китайцам».
Через полгода после приезда первых русских мечта американцев о «белом большинстве» гавайского населения погибла. Сибиряки заработали деньги на возвращение домой, многие уехали в Калифорнию.
Оставшиеся в конце концов ассимилировались — нашли работу на производстве консервированных ананасов, лесопилках и на плантациях, — и поменяли-таки свои русские рубахи на гавайские, пишет izbrannoe.com.
В настоящее время не осталось следов присутствия русских на Гавайях, кроме нескольких могил и записок воспоминаний. Перелстроус, провернув финансовые махинации, скрылся в неизвестном направлении, знатно обогатившись.
Анна Карпова