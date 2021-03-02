Как сибиряков отправили работать на Гавайи и почему им там не понравилось

Более века назад сибиряков красивыми обещаниями и заверениями о лучшей жизни заманили работать на плантации Гавайских островов. Также наши соотечественники должны были выполнить там особую миссию — сделать остров «более белым». Рассказываем, кто способствовал отправке сибиряков на остров и почему он не пришелся им по вкусу.

Сто лет назад основу сельского хозяйства Королевства Гавайи составляли плантации ананасов и сахарного тростника. На них в течение десятилетий работали приезжие — китайцы, японцы и филиппинцы. В 1898 году США аннексировали Гавайи, пишет russian.rt.com.

Это привело к выступлениям азиатских рабочих против ухудшений условий труда и расизма. Начала возникать «желтая проблема». Пресса стала активно писать об ужасах азиатского правления, а христианская церковь заявила об угрозе распространения буддизма. Чтобы устранить проблему американское правительство приняло решение сделать остров «более белым».

На острове начались стачки и забастовки. Рабочие плантаций объединялись и требовали улучшить условия труда, например, сократить рабочий день до 10 часов.

Загадочный господин А. Перелстроус, работавший на строительстве Транссибирской магистрали, договорился с властями Гавайев и приступил к решению проблемы. Для этого он придумал привезти на плантации трудовых мигрантов из России.

21 октября 1909 года гавайцы увидели толпу странно одетых людей, спускающихся с трапа парохода. Около 200 человек, одетых в теплые тулупы и яркие крестьянские рубахи, прибыли из Сибири на плантации Гавайев.

Бывшая российская Елизаветинская крепость на острове Кауаи ( Гавайи). topwar.ru.

Сибирякам, согласившимся на переезд, много наобещали: собственное поселение с возможностью выкупа земли, высокую зарплату и низкие цены. Местные газеты писали, что вновь прибывшие были так счастливы вырваться из объятий родины, что рвали свои паспорта и выбрасывали их в океан.

Но, очутившись на плантациях и столкнувшись с невыносимыми условиями труда, переселенцы понимали, что их жестоко надули.

Рабочие начали возмущаться, и их недовольство быстро распространялось. Как и их азиатские коллеги, русские объявили забастовку. План решить гавайский кризис за счет сибиряков потерпел фиаско.

1 апреля 1910 года американское правительство попыталось утихомирить бастующих и начало переговоры с приезжими. Собрание проходило во дворце Иолани, бывшей резиденции короля, на которой плантаторы предложили улучшение условий. Встреча закончилась потасовкой в попытке достать Перелстроуса. Как заявили русские, они предпочли бы голодать и умереть, чем работать на полях сахарного тростника и принять условия плантаторов.

После провала переговоров соотечественники переехали в «район красных фонарей», где на потеху прохожим поселились в шатрах из брезента и ящиков. Они были вынуждены просить милостыню, продавать дорогие самовары по десять долларов за штуку. Ходили слухи, что «русских девиц продают китайцам».

Гавайская плантация. civilbeat.org.

Через полгода после приезда первых русских мечта американцев о «белом большинстве» гавайского населения погибла. Сибиряки заработали деньги на возвращение домой, многие уехали в Калифорнию.

Оставшиеся в конце концов ассимилировались — нашли работу на производстве консервированных ананасов, лесопилках и на плантациях, — и поменяли-таки свои русские рубахи на гавайские, пишет izbrannoe.com.

В настоящее время не осталось следов присутствия русских на Гавайях, кроме нескольких могил и записок воспоминаний. Перелстроус, провернув финансовые махинации, скрылся в неизвестном направлении, знатно обогатившись.

Анна Карпова