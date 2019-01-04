Как сменить фамилию, если живешь не по прописке?

В соответствии с п. 2 ст. 58 ФЗ «Об актах гражданского состояния» смена ФИО производится органом ЗАГС по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, выразившего такое желание. Согласно ст. 2 Закона РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», местом жительства признается жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает на основаниях, предусмотренных законодательством РФ, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.

Учитывая вышесказанное, по вопросу смены фамилии вы можете обратиться лично как по месту пребывания (фактического проживания), так и по месту жительства.