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Жизнь
27

Как сменить фамилию, если живешь не по прописке?

Александра из Новоалтайска спрашивает: «Мне необходимо в скором времени сменить фамилию. Это возможно сделать по месту фактического проживания или только по прописке?»

Котенок и паспорт.
Котенок и паспорт.
Дмитрий Кудрявцев

В Министерстве юстиции Алтайского края сообщили:

В соответствии с п. 2 ст. 58 ФЗ «Об актах гражданского состояния» смена ФИО производится органом ЗАГС по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, выразившего такое желание. Согласно ст. 2 Закона РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», местом жительства признается жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает на основаниях, предусмотренных законодательством РФ, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.

Учитывая вышесказанное, по вопросу смены фамилии вы можете обратиться лично как по месту пребывания (фактического проживания), так и по месту жительства.

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