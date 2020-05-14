Как соблюдать масочный режим в Барнауле и не разориться?

В Барнауле ввели масочный режим. Все жители города ринулись в аптеку за медицинскими масками. Но цена на одноразовую маску выросла в пять раза по сравнению с до коронавирусным периодом.

Фонд «Облака».

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Портал Barnaul 22 привел список аптекгде сейчас существует определенный запас масокно оказалосьчто на весь город этот список не превышает и 20 аптек. К тому же в комментариях жители города возмутились ценой товара в 30−40 рублей. Ведь одноразовую маску надо менять каждые 2−3 часаа значитв день дополнительные расходы семьи увеличатся до нескольких тысяч в месяц.

Для того чтобы сэкономить остается сделать выбор в пользу многоразовой тканевой маски, а лучше нескольких сразу, для того чтобы каждый вечер их стирать и надевать вновь. Купив один раз многоразовую маску по цене почти равной одноразовой маски, вы на весь период обеспечиваете себя защитой без дополнительных трат.

Сейчас можно купить такую маску во многих местах, но не все шьют из приятных лицу тканей. Например, маски из бязи грубые по своей структуре и поэтому оставляют следы на коже.

Фонд «Облака» предлагает многоразовые хлопковые маски по доступной цене в 79 рублей. Пять причин выбрать благотворительную организацию для покупки актуальной защиты для своего лица:

Фонд «Облака».

Продажа масок дает минимальный заработок женщинам , которые потеряли работу из-за коронавируса. Так вы помогаете выжить людям , оказавшимся на краю бедности; Маски сделаны из натурального , дышащего хлопка с использованием мягких трикотажных резиночек; Можно подобрать дизайнерскую маску к своему наряду или ограничится лаконичной черной маской , которую стала хитом продаж. При оптовых заказах цена снижается с увеличением количества масок. Бесконтактная доставка маски прямо к двери дома — 70 рублей по городу.

Приобретая маску от фонда «Облака», каждый из вас совершает доброе дело. Дело в том, что фонд ежедневно передает бесплатные маски врачам, работающим с коронавирусными больными в городе, бездомным людям, а также волонтерам разных благотворительных организаций.

Фонд «Облака». Фонд «Облака». Фонд «Облака».

Узнать об акции помощи врачам «Мы вместе» можно на странице фонда: vk.com/fond_oblaka.

Заказать маску за 79 рублей легко — позвоните Алене Антоновой по номеру +7 (963) 578-76-15 .

С каталогом предлагаемых масок можно ознакомиться по ссылке: vk.com/bpmask.

Информация о стоимости действительна на момент публикации

Елена Зайцева