Как собрать детей в школу, когда едва хватает на еду?

Гульнара с самого рождения знала, что по достижении брачного возраста родители найдут ей хорошего мужа. Может показаться странным в современном мире наличие таких традиций. Но на самом деле ведь не традиции определяют, будет ли женщина счастливой. Даже познакомившись самостоятельно с человеком, только со временем узнаешь его лучше и понимаешь, что тебя ждет с ним на пути.

Сразу после школы родители фактически отдали свою дочь Гульнару мужчине. Он обещал ей прекрасную жизнь. Сам он, как и Гульнара, родом из Киргизии, но уже много лет живет в России, куда и вернулся с новой женой.

Правда, она не была для него единственной. У мужчины была первая жена и трое детей. Не успев развестись он вновь связал себя семейными узами с нашей героиней.

Так Гульнара оказалась одна в чужой стране, вдалеке от родных, с незнакомым мужчиной в одном доме. Женщина вспоминает, что первый месяц было очень тяжело. Но потом привыкла и с удовольствием занималась домашними хлопотами. Гульнара не сразу поняла, что безоблачного будущего ждать не придется, ведь она связала свою жизнь с тираном.

Сейчас она мама троих чудесных деток: Заманшах, Согдиана и Рома. О прошлом женщина не готова говорить, она решила забыть все как страшный сон. Но один случай врезался ее память. Узнав о третьей беременности, муж сильно ее избил, надеясь, что малыш не выживет в утробе матери. А после этого выгнал женщину на улицу с детьми, потому что нашел себе другую.

Фото Елены Зайцевой

Оставшись без крыши над головой, Гульнара отправилась в центр помощи «Каритас». Там она прожила более двух лет. Получив материнский капитал и попросив своих престарелых родителей оформить кредит, женщина купила маленькую комнату в общежитии. Сейчас она весь свой доход отдает за кредит на жилье. Денег для жизни совсем не остается.

Фонд регулярно помогает семье, и будет так до тех пор, пока маленький Роман не пойдет в детский сад и Гульнара не выйдет на работу. Но впереди учебная пора, а это значит, что грядут большие расходы, которые не по силам для многодетной мамы. Ведь старший сын Гульнары пошел во второй класс, а Согдиана — в первый.

Но даже если бы она регулярно получала свою заработную плату уборщицы, которой она работала до беременности, то средств все равно не хватило бы на сборы не одного, а сразу двух школьников.

Каждый, кто собирал детей в школу, знает, что перед началом учебного года необходимо сразу потратить большую сумму: на рабочие тетради, канцелярию, школьную форму, портфель и другие принадлежности. А если в семье не один ребенок, то как быть маме, которая и так имеет минимальную оплату труда?

Фото Елены Зайцевой

Мы хотим поддержать Гульнару и ее детей, а также другие многодетные семьи. Поэтому приняли решение собрать средства на рабочие тетради для детей начальной школы. У нас получилось 5 семей и 12 детей. Сумма сборов в каждой школе разная, но в среднем выходит около 1300 рублей на ребенка.

Получается, что нам надо собрать 15 600 рублей.

Если вы готовы помочь, то прямо сейчас переведите посильную для вас сумму со словами «Пора в школу».

Перевести средства просто, перейдя по ссылке.



Другие способы пожертвовать для семьи:

Смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму)

вместо цифры ставите Вашу сумму) Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Также в преддверии учебного года мы принимаем разные канцелярские товары: тетради, карандаши, ручки, цветные карандаши и другие художественные материалы.

Школьные принадлежности вы можете принести в фонд по адресу: ул. Анатолия, 97 (2-й этаж).

С уважением и благодарностью Елена Зайцева и вся команда фонда «Облака»!