Как спорт и творчество помогают строить успешную карьеру

Регулярные занятия спортом и творческие увлечения могут не только вдохновлять, но и играть ключевую роль в достижении успехов в бизнесе. Исследования показывают, что такое сочетание развивает лидерские качества и управленческие навыки. О том, как занятия спортом и творчеством становятся катализаторами для воплощения профессиональных и личных целей, рассказала специалист по развитию территорий «JTI Россия» в Сибири Анастасия Дегтярёва .

По словам Анастасии, она стремилась к разностороннему развитию с самого начала своей карьеры — сначала в банковской сфере, а затем и в сегменте товаров повседневного спроса.

Я активная, и мне сложно сидеть на одном месте. В моей работе это — огромный плюс, ведь она носит разъездной характер, — говорит Анастасия.

При этом поддерживать тонус ей помогают спорт и творчество. По ее признанию, совмещать их с задачами в корпоративном мире не всегда легко, но именно это, в конце концов, и учит человека планировать время, распределять силы и, следовательно, удачно совмещать приятное с полезным.

В JTI большое значение придается физическому и эмоциональному здоровью сотрудников, поэтому сама компания мотивирует соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Занятия спортом не дают расслабиться. А творчество дает возможность отдохнуть и отвлечься от суеты. Так я сохраняю продуктивность, и, естественно, всегда на первом месте — работа, — добавляет Анастасия.

Стоит отметить, что спорт всегда занимал в ее жизни важное место. И в школе, и в университете Анастасия увлекалась волейболом, играла в городской команде Горно-Алтайска и была участницей республиканских олимпийских игр. Теперь она проводит спортивные турниры памяти ее брата Владимира.

По ее словам, профессиональный подход к спорту помогает ей добиваться личных и деловых успехов, а также сплачивать коллег.

Мои развитые лидерские качества, активность и доброжелательность делают меня настоящим капитаном команды, — говорит Анастасия.

Еще одним источником энергии для нее выступает творчество — Анастасия создает композиции из цветов и шаров, которыми украшают мероприятия. Это увлечение, замечает она, позволяет ей смотреть на проблемы с разных, иногда неожиданных сторон и находить оптимальные решения.

Анастасия Дегтярёва. Источник: архив Анастасии Дегтярёвой.

Постоянные физические нагрузки просто приучают достигать успехов. А умение креативно посмотреть на сложные вещи дает результаты в бизнесе. К слову, одним из таких результатов стала установка торгового оборудования для одного их ключевых клиентов компании в Сибири.

Совсем недавно с одним из самых значимых клиентов я достигла важных договоренностей, которые позволили компании установить оборудование. 15 лет в торговой точке господствовал конкурент, никому не удавалось изменить ситуацию. Но у меня получилось!, — объясняет Анастасия.

Физическое развитие и развитие креативности не только приносят удовольствие, но и являются мощнейшими ресурсами для достижения карьерных целей, резюмирует она.

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