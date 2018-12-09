Как и кто становятся Героями Отечества

Истоки Дня Героев Отечества уходят корнями в 18 век. Во времена правления Екатерины II особо отличившихся в боях награждали Орденом Святого Георгия Победоносца. В современной России военные заслуги — не единственное, за что можно получить звание Героя отечества и «Золотую звезду». За какие заслуги посвящают в герои — в материале altapress.ru

Первые награды

Награды за отвагу в России стали получать ещё с 1769 года. 7 декабря императрица Екатерина II основала «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия». И в первый же день существования ордена подписала указ о собственном награждении.

Первым, после правительницы, награду получил граф Румянцев-Задунайский. Он удостоился знака почета «за одержанную над неприятелем 21 июля 1770 года под Кагулом победу», сообщает calend.ru

Ордена в основном доставались полководцам, высокопоставленным людям страны, главам государств-союзников России. Но «Героев» до революции 1917 года было не так уж много — 25 человек. С приходом советской власти Орден упразднили.

Герои современности

Ещё в 1992 году в законе «Об установлении звания Герой Российской Федерации» отмечали, что награду получают «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Но прежний статус высшей военной награды вернулся к Ордену только в 2000 году, благодаря указу «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте».

Сам праздник был возрожден лишь в 2007 году. С того момента ежегодно 9 декабря по всей стране чтят память погибших героев и поздравляют тех, кто до сих пор стоит за родину горой. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы отмечают эту дату. В этот день Георгиевский зал Кремля принимает заслуженных деятелей политической, культурной и прочих сфер, Героев Отечества и их близких родственников.

По данным Тасс, общее количество награжденных — больше 1000 человек и чуть меньше половины из них — посмертно. По информации за 2018 год героями стали Сергей Рижиков, космонавт; Роман Филипов, военный летчик, который погиб в Сирии; Зейнудин Батманов, лесник, которого убили террористы в Дагестане.