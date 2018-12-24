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Как стать фигуристом за 7 дней

С 1 по 7 января Парк спорта Алексея Смертина приглашает жителей г. Барнаула на каток, где посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по катанию на коньках. Это первый зимний вариант спортивной программы «Парк спорта. ЗОЖ».

Парк спорта Алексея Смертина. Каток.
Парк спорта Алексея Смертина. Каток.
Татьяна Алдабаева

Ежедневно на новогодних каникулах с 13.00 до 14.00 на уличном катке профессиональные педагоги будут обучать:

  1. Правильно набирать скорость и тормозить.
  2. Изучать скольжение, «фонарики» и «змейку».
  3. Балансировать на одной ноге, делать «цаплю» и «ласточку».
  4. Закреплять базовые элементы езды, выполнять «стульчик», «присед» и «пистолетик».
  5. Прыгать «козлика» и практиковать выпады.
  6. Изучать «циркуль» и вращаться на 2 ногах.

С первого дня программы посетители мастер-класса получать паспорт участника, где будет отмечаться посещение и результат, по итогам проекта 7 января с 13.00 до 14.00 на праздничном мероприятии «Рождество на катке» организаторы устроят показательные выступления, определят самых активных и наградят их подарочными сертификатами на каток до конца сезона.

Пол и возраст значения не имеют! Планируйте свои новогодние каникулы уже сейчас!

Следить на расписанием и ходом программы можно будет в инстаграме @parksporta22

7 января.
7 января.
Татьяна Алдабаева
1 января.
1 января.
Татьяна Алдабаева
2 января.
2 января.
Татьяна Алдабаева
3 января.
3 января.
Татьяна Алдабаева
4 января.
4 января.
Татьяна Алдабаева
5 января.
5 января.
Татьяна Алдабаева
6 января.
6 января.
Татьяна Алдабаева
7 января.
7 января.
Татьяна Алдабаева

Организатор: Парк Спорта А. Смертина совместно с педагогами клуба по фигурному катанию «Сибирский лёд»

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