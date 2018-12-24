Как стать фигуристом за 7 дней

Ежедневно на новогодних каникулах с 13.00 до 14.00 на уличном катке профессиональные педагоги будут обучать:
- Правильно набирать скорость и тормозить.
- Изучать скольжение, «фонарики» и «змейку».
- Балансировать на одной ноге, делать «цаплю» и «ласточку».
- Закреплять базовые элементы езды, выполнять «стульчик», «присед» и «пистолетик».
- Прыгать «козлика» и практиковать выпады.
- Изучать «циркуль» и вращаться на 2 ногах.
С первого дня программы посетители мастер-класса получать паспорт участника, где будет отмечаться посещение и результат, по итогам проекта 7 января с 13.00 до 14.00 на праздничном мероприятии «Рождество на катке» организаторы устроят показательные выступления, определят самых активных и наградят их подарочными сертификатами на каток до конца сезона.
Пол и возраст значения не имеют! Планируйте свои новогодние каникулы уже сейчас!
Следить на расписанием и ходом программы можно будет в инстаграме @parksporta22
Организатор: Парк Спорта А. Смертина совместно с педагогами клуба по фигурному катанию «Сибирский лёд»