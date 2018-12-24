Как стать фигуристом за 7 дней

С 1 по 7 января Парк спорта Алексея Смертина приглашает жителей г. Барнаула на каток, где посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по катанию на коньках . Это первый зимний вариант спортивной программы «Парк спорта. ЗОЖ» .

Ежедневно на новогодних каникулах с 13.00 до 14.00 на уличном катке профессиональные педагоги будут обучать:

Правильно набирать скорость и тормозить. Изучать скольжение , «фонарики» и «змейку». Балансировать на одной ноге , делать «цаплю» и «ласточку». Закреплять базовые элементы езды , выполнять «стульчик», «присед» и «пистолетик». Прыгать «козлика» и практиковать выпады. Изучать «циркуль» и вращаться на 2 ногах.

С первого дня программы посетители мастер-класса получать паспорт участника, где будет отмечаться посещение и результат, по итогам проекта 7 января с 13.00 до 14.00 на праздничном мероприятии «Рождество на катке» организаторы устроят показательные выступления, определят самых активных и наградят их подарочными сертификатами на каток до конца сезона.

Пол и возраст значения не имеют! Планируйте свои новогодние каникулы уже сейчас!

Следить на расписанием и ходом программы можно будет в инстаграме @parksporta22

7 января. Татьяна Алдабаева 1 января. Татьяна Алдабаева 2 января. Татьяна Алдабаева 3 января. Татьяна Алдабаева 4 января. Татьяна Алдабаева 5 января. Татьяна Алдабаева 6 января. Татьяна Алдабаева 7 января. Татьяна Алдабаева

Организатор: Парк Спорта А. Смертина совместно с педагогами клуба по фигурному катанию «Сибирский лёд»