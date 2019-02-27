Просветитель славян: как миссия святого Кирилла повлияла на судьбу нескольких народов

27 февраля в православной церкви — праздник в честь святого равноапостольного Кирилла. Вместе с братом Мефодием он создал славянскую азбуку и вошел в историю как просветитель славян. Как святой Кирилл боролся с ересью и повлиял на судьбу нескольких народов — в материале altapress.ru.

Святого Кирилла при рождении назвали Константином. Он был одаренным филологом. Юноша получил хорошее образование и стал священником, пишет «Фома». Вместе со старшим братом Мефодием его стали отправлять в миссионерские путешествия.

Самая известная миссия братьев-просветителей началась около 862 года.

Моравский князь Ростислав попросил Константинополь прислать ему проповедников христианства. У славянских народов в то время не было собственной письменности. Константинополь отправил Кирилла и Мефодия. Чтобы проповедовать на родном языке этих народов, братья разработали славянскую азбуку — кириллицу.

В день славянской письменности и культуры в Барнауле прошел крестный ход. Мария Стрыгина

Огромная заслуга святых Кирилла и Мефодия заключается в том, что им удалось создать универсальный алфавит. Кириллица учитывала особенности любого славянского языка, объясняет «Фома». Кроме того, благодаря просветителям славяне обрели собственный литературный язык.

С появлением письменности славяне получили шанс приобщиться к мировой культуре, а разрыв между Византийской империей и «варварами» сократился, сообщает «Наука и жизнь».

Завет. Книга СС0

Святые Кирилл и Мефодий перевели на славянский несколько богослужебных книг, пишет days.pravoslavie.ru. Кроме того, братья проводили богослужения на славянском языке. Около трех лет они проповедовали в Моравии и Болгарии.

В то время считалось, что священные тексты могут быть написаны только на трех языках — греческом, латинском и древнееврейском. Поэтому за службы на славянском языке часть церковных иерархов ополчилась на братьев. Но правоту святых Кирилла и Мефодия защитил сам римский папа, а запрет переводить священные тексты на другие языки назвали «трехъязычной ересью», уточняет pravoslavie.ru.

Однако после смерти Кирилла и Мефодия славянскую церковь в Моравии и вообще у западных славян уничтожили, а новый папа римский запретил служить в церквях на славянском. Но дело братьев-просветителей осталось жить у южных славян — хорватов, сербов, болгар. Через них оно попало к русским.