Как ТЦ «Заря» удалось выделиться на фоне барнаульских торговых центров

Торговый центр «Заря» 29 сентября отпраздновал год с момента открытия. За это время ему удалось из «очередного ТЦ в спальном районе» превратиться в уникальное место для развлечений и отдыха.

«В Барнауле очень много торговых центров, рынок перенасыщен, поэтому мало просто предоставить площадь в аренду, чтобы добиться успеха. Мы с самого начала работали над тем, чтобы создать в „Заре“ развлекательный комплекс, аналогов которому нет в городе. Сегодня уже можно сказать, что нам это удалось. Это идеальное место для отдыха, проведения праздников и корпоративов, так как оно рассчитано на все возрастные группы», — говорит заместитель директора Мирослав Вдовин.

Сегодня здесь созданы развлекательные площадки, ради которых ТЦ «Заря» посещают жители не только Барнаула, но и районов Алтайского края.

Стрелковый клуб «Трофей».

«Главная изюминка „Зари“ — стрелковый клуб „Трофей“, который расположен на третьем этаже. Это комплекс из 12 тиров, в которых можно пострелять по мишеням из пневматических ружей и автоматов, из лука или арбалета, научиться метать ножи и топоры. Мы старались удовлетворить вкусы и интересы посетителей разных возрастов и уровней подготовки. Стрелковый клуб интересен не только тем, кто никогда раньше не держал в руках оружия и только приобщается к стрелковому спорту, но и опытным спортсменам. Есть тир и для самых маленьких, в котором нужно стрелять мягкими гелевыми пульками», — рассказывает Мирослав Вдовин.

Стрелковый клуб «Трофей». Стрелковый клуб «Трофей». Стрелковый клуб «Трофей».

Несколько месяцев назад в стрелковом клубе «Трофей» появилась лазертаг-арена. Она оформлена так, чтобы создавать ощущение участия в настоящем сражении на космическом корабле. Игроки делятся на команды, надевают специальные жилеты с датчиками, вооружаются «бластерами» и соревнуются по одному из нескольких сценариев.

Лазертаг-арена. Лазертаг-арена.

Отдохнуть от перестрелок можно в атмосферном антикафе «Бункер», оформленном в постапокалиптическом стиле. Здесь предлагают настолки, игровые приставки, чай, кофе и печенье. В интерьере много различных антуражных предметов, поэтому каждое посещение «Бункера» — гарантированное обновление своего инстаграма. Это отличное место для празднования дня рождения, ведь сюда можно прийти со своими продуктами или заказать доставку. Оплачивается только время пребывания. Антикафе при этом используется не только как место отдыха: сюда часто приходят фрилансеры, чтобы поработать в спокойной обстановке.

«Недавно мы открыли игровое шоу-квест „Джуманджи“, в котором участники переживают приключения в духе фильмов об Индиане Джонсе. Это динамичная спортивная командная игра. Она востребована как площадка для проведения корпоративов и тимбилдинга. Также здесь проводят детские дни рождения и прочие семейные праздники. Причем взрослые играют вместе с детьми», — уточняет Мирослав Вдовин.

Шоу-квест «Джуманджи». Шоу-квест «Джуманджи».

Самая новая на текущий момент развлекательная площадка — картодром, под который отведен весь цокольный этаж. Это крытый картинг-клуб европейского уровня. Благодаря его открытию «Заря» стала интересна и тем, кто любит скорость, дух соперничества и рев моторов. Кататься можно и взрослым, и детям.

Картодром.

«Сегодня обязательный элемент любого торгового центра — игровая площадка. У нас такая тоже есть, она называется „Карусели“. Недавно мы сделали ее реконструкцию: площадь игровой увеличилась в три раза, появились новые аттракционы. Дети здесь могут весело провести время, пока родители спокойно делают покупки в торговых отделах. Кроме того, „Карусели“ — это беспроигрышный вариант детского досуга. У нас часто проводят дни рождения, поэтому мы сделали два банкетных зала. По выходным в „Каруселях“ детей развлекают аниматоры», — добавил Мирослав Вдовин.

Игровая площадка «Карусели». Игровая площадка «Карусели».

При всем этом «Заря» остается центром для шоппинга, где можно купить от ежедневного набора продуктов до одежды и мебели. В числе арендаторов: «Пятёрочка», «Идея от Ikea», «Дрёма», Fix Price, «Мокрый нос».

ТЦ «Заря» находится по адресу: ул. Власихинская, 166.

Режим работы: с 8:00 до 22:00. Без выходных.

Фото: Анипер Артур, Киреев Сергей.