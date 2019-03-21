Как у барнаульцев отнимали парки и лес и почему 500 активистов борются за «Изумрудный»

Больше 50 компаний готовы вкладываться в возрождение барнаульского парка «Изумрудный», а обращение к мэру и губернатору о его судьбе подписали 500 горожан. Эта позитивная энергия масс, вспыхнувшая так внезапно, для властей города оказалась, похоже, неожиданной. На «круглом столе», прошедшем в АКЗС 19 марта, городские чиновники просили активистов дождаться проекта парка и появления нового «хозяина» территории. Активистов эта позиция явно не убедила.

Краткое содержание

Как у горожан отнимали парки

Парадокс: зелени в Барнауле становится все меньше, а в новом (еще не утвержденном) генплане Барнаула раздела «озеленение» и вовсе нет, говорит Станислав Зенков, почетный архитектор России и член инициативной группы по возрождению парка «Изумрудного».

По его словам, развивать зеленый каркас Барнаула власти начали по-настоящему лет 40 назад — в генплан 1980 года заложили несколько крупных парков. А затем наступили 1990-е.

«Дикий рынок от души прошелся по паркам», — сказал депутат АКЗС Владислав Вакаев.

От 72 гектаров парка имени Ленина (в границах ул. А. Петрова, Малахова и Попова) осталось процентов 30, продолжает архитектор. Сначала разбили улицы прямо в парке и построили коттеджи. А потом возвели и крупный жилой комплекс.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Нет больше парка «Имени 50-летия СССР» (в районе пересечения Павловского тракта и ул. Малахова) — осталась лишь «канавка» за автосалонами, в которую сваливают хлам. У парка «Изумрудный» год за годом отщипывали по кусочку, отдавая участочки то под здание МЧС, то под жилые дома или ЛЭП с ее охранной зоной.

Как у барнаульцев забирали лес

Городских лесов у Барнаула, на первый взгляд, не так уж мало — 4063 гектара. Но непосредственно в городе ленточный бор занимает лишь 300 га, поясняет эколог Алексей Грибков.

Алексей Грибков,

модератор тематической площадки «Экология» реготделения ОНФ:

Потому что остальная часть — это пойма Оби с островами, протоками, пойменными лесами.

Свалка в ленточном бору. /vk.com/barneos22

Между тем, еще совсем недавно эта часть городских лесов составляла не 300, а 900 гектаров. Но 600 га передали в распоряжение Алтайкрайимущества — леса зарезервировали для строительства медицинских и туристических учреждений, объясняет общественник.

Алексей Грибков,

модератор тематической площадки «Экология» реготделения ОНФ:

Учреждениям нужна инфраструктура, но 600 гектаров для этого не требуется. Задача номер один — предложить правительству края вернуть в состав городских лесов излишне зарезервированные площади, чтобы соблюдалось их целевое назначение. Напомню: в соответствии с Лесным кодексом, в городских лесах запрещается капитальное строительство. Это огромный резерв, его надо сохранить для города.

Сломались на «Изумрудном»

Как эту историю с сокращением лесов, парков и рощ воспринимали горожане? Нет, не то чтобы равнодушно… Кое-кто даже выходил на одиночные пикеты против вырубки ленточного бора.

Директор «Парка развлечений и отдыха «Лесная сказка» Сергей Писарев вспоминает: когда-то он решил посадить деревья в Мизюлинской роще и пригласил поучаствовать жильцов окрестных домов. На субботник пришел один человек. Один.

Однако на парке «Изумрудном» эта тема перестала быть скучной. Разбудил барнаульцев, как это водится в России, «стук топора».

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

Чудовищная по своему цинизму история вырубки парка «Изумрудный» стала последней каплей в чаще терпения горожан.

Парк «Изумрудный» в конце сентября 2017 года. Олег Богданов

Подписались 500 горожан

25 января прокуратура отчиталась, что уголовное дело о незаконной вырубке 500 деревьев в «Изумрудном» направлено в суд. А 29 января журналист Лариса Вигант опубликовала пост в соцсети «Парк БМК — народный парк». И призвала объединиться, посадить деревья и начать возрождение парка.

За короткое время на пост отреагировали больше сотни человек. В инициативную группу вошли семеро, а под ее открытым письмом к властям о судьбе парка подписались 500 человек. Историк Даниил Дегтярев взялся проводить воскресные бесплатные экскурсии по парку — никто поначалу и предположить не мог, сколько людей придут послушать об истории парка и города.

Лариса Вигант,

главный редактор журналов «Алтай» и «Культура Алтайского края»:

Где вы видели экскурсионные группы, в которых больше 150 человек? При этом нет никакой рекламы. На экскурсиях люди выражают готовность любыми способами и средствами помочь в оздоровлении этой территории.

В парке «Изумрудный», 2019 год. Facebook. Парк и планетарий.

И 50 компаний с ними

Вообще-то, всплеск народной энергии, направленный на сохранение дорогих горожанам объектов, — не новость для Барнаула. Много лет назад барнаульцы бились за сохранение дома Ивана Носовича и усадьбы Михаила Лисавенко, вспоминает Лариса Вигант. А года три назад десяток активистов пытались спасти от сноса старую лестницу в Нагорный парк.

Но сегодня за «Изумрудный» голосует уже не только «народ-бессребреник».

Алексей Куриленок,

основатель паблика Барнаул22:

Когда я в Instagram опубликовал пост, что поднимается тема восстановления парка «Изумрудный», больше 50 компаний, включая «Леруа Мерлен», проявили инициативу и написали, что готовы вкладываться и сами поднимать этот парк.

Слова Куриленка тут же подтвердила представитель «Леруа Мерлен». Как оказалось, фирма хочет 20 апреля провести в «Изумрудном» субботник, готова предоставить инвентарь и вместе с многочисленными желающими навести порядок в парке и покрасить скамейки.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Энтузиазм используем , если понадобится

И вот теперь власти пытаются понять, что делать с этой внезапно проснувшейся энергией масс. Активистов хвалят и благодарят. Но призывают подождать, пока не появится проект парка. Деревья посадить? Но ведь можно посадить не то и не так.

Сергей Демин,

замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям:

В Нагорном парке была хорошая инициатива, фирма решила высадить деревья. Пришли, посадили. Я посмотрел — да разве можно так садить? Расстояние не то и от тропинок, и между деревьев.

Владимир Попрядухин,

министр природных ресурсов и экологии края:

Надо дождаться проектного решения и довериться научному сообществу. А если будет необходимость — использовать народный энтузиазм. Выходить и садить те культуры, которые будут четко и ясно обозначены.

Юрий Красильников , Станислав Зенков , Лариса Вигант , инициативная группа. Facebook

Сергей Демин объяснил, что в феврале у вице-губернатора Ивана Кибардина прошло совещание. И на нем Барнаулу поручили до конца марта дать предложения, каким будет парк, как он будет жить и обслуживаться. И в городе создали рабочую группу, которая сейчас этим как раз и занимается.

Сергей Демин,

замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям:

Безусловно, мы будем приветствовать и мнение, и помощь всех людей, которые тут выступали, но дайте нам немножко времени.

«Я бы вырубил там все деревья»

Между тем, Сергей Писарев попытался спустить активистов на землю. Сам он еженедельно участвует в заседаниях этой рабочей группы. И все ее члены, и городские власти полагают: «Изумрудный» должен стать мемориальным и зеленым парком, местом тихого отдыха. Но сначала у него должен появиться хозяин. Будет хозяин — будет хорошо.

Сергей Писарев. Анна Зайкова

Сергей Писарев,

директор парка развлечений и отдыха «Лесная сказка», депутат АКЗС:

Кто будет оплачивать освещение парка? У меня одна только аллея от улицы Энтузиастов до А. Петрова забирает 6 млн рублей в год. Инициатива-то хороша. Но нужно посчитать, кто будет утром прометать всю территорию, расставлять урны, обслуживать туалеты. Это жизнь парка. И она существует ежедневно, без общественной инициативы.

Сейчас, по словам Писарева, власти думают создать автономное учреждение или передать парк управлению по благоустройству. Но работы в «Изумрудном» требуется много — инициативой по посадке «елочек» тут не обойдешься. Он рассказал, что ему, а не власти, приходится судиться из-за деревьев, упавших во время летнего урагана на машины.

Сергей Писарев,

директор парка развлечений и отдыха «Лесная сказка», депутат АКЗС:

Засадить мало, деревья нужно менять. Я бы в «Изумрудном» все деревья вырубил, они представляют опасность. Парк постарел, нужно убрать старые деревья, посадить красивые и молодые.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

От парка ничего не останется

Ситуация в самом деле неординарная. Есть несколько сот человек, которые рвутся сделать хорошее дело, причем не претендуют на власть и не сходятся на неправильные митинги. «Достаточно дать инструменты, показать направления, людей объединить и решить эту проблему вместе», — считает Алексей Куриленок.

Однако движение со стороны городской власти началось лишь после того, как в феврале на уровне вице-губернатора было рассмотрено заявление общественников, обратила внимание представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань.

Стелла Штань,

представитель губернатора в АКЗС:

Мы жалуемся, что наши граждане безынициативные, что один человек приходит на призыв. Тут 500 человек ходят и просят — используйте наш потенциал… Орган исполнительной власти края четко обозначил алгоритм, в котором надо двигаться. И надо в этом ключе и работать. А пока мы дойдем до проектирования, от парка ничего не останется.

Судьба этого неполитического движения пока неясна. Те, прошлые, попытки спасти дорогую сердцу старину окончились провалом — общественники проиграли, напомнила Лариса Вигант. Но кому от этого стало лучше? Проиграли не общественники — проиграл город.

Ну, а пока активисты снова приглашают на экскурсии в «Изумрудный». И от намерения выйти на субботник не отказываются. Хотят того власти или нет.

Справка

Круглый стол «Зеленый каркас Барнаула: проблемы и перспективы» организован по инициативе всех фракций АКЗС. Он собрал 59 человек.