13 октября
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Жизнь

Как уберечься от невзгод и болезней в Григорьев день — приметы и традиции

13 октября на Руси отмечали Григорьев день, или, как его еще называли, Михаила Соломенного. Церковь почитала память Михаила Соломенного и священномученика Григория. Altapress.ru рассказывает, что нужно сделать, чтобы уберечь себя от всех бед и болезней.

Сено
Сено
Freepick.com

Традиции Григорьева дня

Солома играла важную роль в жизни человека в древней Руси. Ею утепляли дома, на ней спали, набивали матрасы и кормили домашнюю скотину.

По поверью, чтобы уберечься от болезней и сглаза, нужно было сжечь старую солому из матрасов. Пока она горела, читали специальный заговор. После набивали матрасы свежей соломой.

Маленьких детей закаляли, чтобы они не болели. На пороге дома их обливали водою через решето.

А чтобы избавиться от боли в ногах, сжигали старые лапти.

Прицеп, сено.
Прицеп, сено.
СС0

Что нельзя делать 13 октября

  • Нельзя ходить в лес — иначе леший напугает.
  • Не стоит надевать грязную или неопрятную одежду — появятся неудачи.
  • Запрещено брать подарки от незнакомцев — с ними чужие люди отдадут вам свои проблемы.
  • Нельзя засыпать на старом постельном — лучше поменять его на новое.
Урожай. Сено.
Урожай. Сено.
СС0

Приметы Михаила Соломенного

  • Если журавли отлетели, то зима будет ранняя и холодная.
  • Сухой снег выпал — к урожайному лету.
  • Бледная и мутная луна в тумане — к непогоде.
  • Родившиеся 13 октября люди обладают большой силой воли и напористостью.
  • Если в этот день дождь, то на Покров выпадет снег.
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