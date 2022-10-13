13 октября на Руси отмечали Григорьев день, или, как его еще называли, Михаила Соломенного. Церковь почитала память Михаила Соломенного и священномученика Григория. Altapress.ru рассказывает, что нужно сделать, чтобы уберечь себя от всех бед и болезней.

Традиции Григорьева дня

Солома играла важную роль в жизни человека в древней Руси. Ею утепляли дома, на ней спали, набивали матрасы и кормили домашнюю скотину.

По поверью, чтобы уберечься от болезней и сглаза, нужно было сжечь старую солому из матрасов. Пока она горела, читали специальный заговор. После набивали матрасы свежей соломой.

Маленьких детей закаляли, чтобы они не болели. На пороге дома их обливали водою через решето.

А чтобы избавиться от боли в ногах, сжигали старые лапти.

Прицеп , сено. СС0

Что нельзя делать 13 октября

Нельзя ходить в лес — иначе леший напугает.

Не стоит надевать грязную или неопрятную одежду — появятся неудачи.

Запрещено брать подарки от незнакомцев — с ними чужие люди отдадут вам свои проблемы.

Нельзя засыпать на старом постельном — лучше поменять его на новое.

Урожай. Сено. СС0

Приметы Михаила Соломенного