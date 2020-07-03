Как ухватить удачу за хвост 3 июля: народные приметы на Мефодия Переплятника

3 июля отмечается народно-христианский праздник Мефодий Переплятник. По-другому его называют День Мефодия, Мефодий и Мефодий Погодоуказатель. Рассказываем, как ухватить удачу за хвост в этот день.

Народные традиции 3 июля

На Мефодия каждый охотник старался подстрелить хотя бы одну перепелку для того, чтобы не приходить домой с пустыми руками. Специально для такого случая у мужчин были особые приметы, по которым можно было узнать, где находится птица. Принесенная в дом добыча сулит охотнику счастье в семье и везение на весь сезон.

Считалось, что увидеть сегодня белого перепела — у большому счастью. А если его поймать, то удача не ускользнет из рук до конца жизни.

Но в этот день существовали и плохие приметы, связанные с птицами. Если на дом сядет сова, то вскоре в нем случится пожар.

Сова. СС0

Народные приметы 3 июля