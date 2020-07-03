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Жизнь

Как ухватить удачу за хвост 3 июля: народные приметы на Мефодия Переплятника

3 июля отмечается народно-христианский праздник Мефодий Переплятник. По-другому его называют День Мефодия, Мефодий и Мефодий Погодоуказатель. Рассказываем, как ухватить удачу за хвост в этот день.

Солнце. Лето.
Солнце. Лето.
СС0

Народные традиции 3 июля

На Мефодия каждый охотник старался подстрелить хотя бы одну перепелку для того, чтобы не приходить домой с пустыми руками. Специально для такого случая у мужчин были особые приметы, по которым можно было узнать, где находится птица. Принесенная в дом добыча сулит охотнику счастье в семье и везение на весь сезон.

Считалось, что увидеть сегодня белого перепела — у большому счастью. А если его поймать, то удача не ускользнет из рук до конца жизни.

Но в этот день существовали и плохие приметы, связанные с птицами. Если на дом сядет сова, то вскоре в нем случится пожар.

Сова.
Сова.
СС0

Народные приметы 3 июля

  • Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще 40 дней.

  • Если жабы выползают на траву — приближается дождь.

  • По воздуху летают паутинки — к удачной охоте.

  • Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает, то вскоре начнется настоящее ненастье с ураганами.

  • Муравьи прячутся в домик — к сильным ветрам.

  • Перепела кричат, не умолкая — к дождю.

  • Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем суровее будет зима.

  • Лебеди кричат вечером — к непогоде.

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