Как укрепить иммунитет и почему популярные «коктейли» не помогут

Осенью наш иммунитет находится в большой опасности. Готовиться к сезону простуд лучше уже сейчас. Как это сделать и почему популярные «коктейли» не помогут, расскажет altapress.ru.

Как укрепить иммунную систему

Наш иммунитет — это слаженная система. А значит, чтобы ее укрепить, нужен комплексный подход и время. Помимо того, чтобы стараться оградить себя от стрессов, а также уделять чуть больше внимания гигиене и уборке, обратите внимание на ваш распорядок дня, недели, месяца. Проще говоря, на составляющие здорового образа жизни.

Оставить вредные привычки

Оказывается, употребление алкоголя ослабляет иммунитет. Четыре рюмки водки снижают уровень лейкоцитов, которые борются с инфекциями и раком, пишет The Guardian.

Курение, в свою очередь, повышает риск воспалительных заболеваний и инфекций. Например, пневмонии или гриппа.

Есть фрукты и овощи

На иммунную систему очень сильно влияет наш кишечник. Если хотите помочь организму набраться сил — выбирайте продукты с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки. В вашем рационе должно быть много овощей и фруктов. Это будет способствовать повышению уровня полезных бактерий в кишечнике.

Регулярно заниматься спортом

Физические упражнения полезны не только для сердца, мышц и костей. Они также поддерживают иммунную систему. Разница становится заметнее с возрастом.

Пожилые люди, которые занимаются спортом, способны помочь организму предотвратить аутоиммунные заболевания и снизить риск инфекций верхних дыхательных путей, простуды в частности.

Спать

Без регулярного и правильного сна наша иммунная система не сможет правильно функционировать. Оказывается, те, кто спит 6 часов и меньше имеют больший риск развития простудных заболеваний.

Простуда. Женщина. СС0

Иммунные коктейли

Реклама говорит нам о том, что выпив тот или иной продукт, вы мгновенно укрепите иммунитет. Однако это не совсем так. К повышению иммунитета все эти «полезные йогурты» имеют только косвенное отношение.

Увеличение количества иммунных, как и любых других, клеток в вашем теле не обязательно пойдут вам на пользу.

Иммунная система состоит из разного набора клеток. Сколько и какие именно нужны нашему организму для плодотворной работы, учёные пока затрудняются сказать, сообщает Гарвардский университет.

Витамины для иммунитета

Влияние нашего рациона на иммунитет изучено недостаточно, однако доказано, что некоторые микроэлементы, а точнее их дефицит, ослабляют иммунитет. В их число входит цинк, селен, железо, медь, фолиевая кислота и витамины А, В6, С и Е.

Если вы понимаете, что в вашем рационе недостаточное количество витаминов, проконсультируйтесь со специалистом и попросите его назначить курс поливитаминов и минеральных добавок.