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Жизнь

Как укрепить здоровье 4 июля: народные приметы на Ульянов день

4 июля по давней русской традиции нужно искупаться в водоеме и укрепить здоровье. Ведь в этот день отмечается народно-христианский праздник Ульянов день. По-другому его называют День Ульяна, Иулиан и Липов цвет. Рассказываем, что делали наши предки.

Саженец липы.
Саженец липы.
Институт биологии и биотехнологии АлтГУ.

Прогоняем болезни, собираем липу, укрепляем здоровье

В День Ульяна на Руси было принято собирать цветы липы, которые распускались к этому времени. После их сушили и заваривали как чай. Это укрепляло здоровье.

О липе говорили, что она способна избавить человека от сглаза. Но, если кто-то срубит дерево, то он непременно заблудится в лесу.

Липа также предвещала плохие перемены в семье. Это случится, если дерево, которое росло возле дома, неожиданно начнет засыхать.

Считалось, что с 4 июля нужно начинать защищать плодовые деревья от вредителей. Поэтому сегодня их опрыскивали раствором соды или марганцовкой.

В этот день люди всей семьей ходили к водоемам, чтобы смыть с себя все болезни. По народным обычаям, день наделял реки особыми магическими свойствами.

Река Чумыш.
Река Чумыш.
Фото предоставлено рекламодателем.

Народные приметы 4 июля

  • Если с утра 4 июля и до полудня ветер следует за солнцем, а после — в обратную сторону, то погода в ближайшие дни будет хорошей.

  • С утра прошел дождь, а после него выглянуло солнышко, которое жарит землю, это признак вечернего дождя.

  • Радуга с переливающимися искорками — к дождям. Если радуга стоит с запада на восток — погода будет теплой.

  • Южный ветер и чистое небо — к отсутствию дождей.

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