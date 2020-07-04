Как укрепить здоровье 4 июля: народные приметы на Ульянов день

Прогоняем болезни, собираем липу, укрепляем здоровье
В День Ульяна на Руси было принято собирать цветы липы, которые распускались к этому времени. После их сушили и заваривали как чай. Это укрепляло здоровье.
О липе говорили, что она способна избавить человека от сглаза. Но, если кто-то срубит дерево, то он непременно заблудится в лесу.
Липа также предвещала плохие перемены в семье. Это случится, если дерево, которое росло возле дома, неожиданно начнет засыхать.
Считалось, что с 4 июля нужно начинать защищать плодовые деревья от вредителей. Поэтому сегодня их опрыскивали раствором соды или марганцовкой.
В этот день люди всей семьей ходили к водоемам, чтобы смыть с себя все болезни. По народным обычаям, день наделял реки особыми магическими свойствами.
Народные приметы 4 июля
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Если с утра 4 июля и до полудня ветер следует за солнцем, а после — в обратную сторону, то погода в ближайшие дни будет хорошей.
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С утра прошел дождь, а после него выглянуло солнышко, которое жарит землю, это признак вечернего дождя.
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Радуга с переливающимися искорками — к дождям. Если радуга стоит с запада на восток — погода будет теплой.
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Южный ветер и чистое небо — к отсутствию дождей.