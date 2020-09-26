Как укрепить здоровье 26 сентября: народные приметы на Корнилье

Народные традиции 26 сентября
В этот день православная церковь чтит память Корнилия — римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром.
26 сентября наши предки убирали с грядок свеклу, морковь и редьку. Перед этим обязательно молились святому Корнилию. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже нередко случались, могли погубить урожай.
Из собранных овощей готовили большое количество блюд. Но любимым корнеплодом считалась редька. Ее парили, варили, ели в сыром виде и натирали.
На Руси верили, что сегодня обязательно нужно съесть блюдо из редьки, чтобы укрепить свое здоровье.
Народные приметы 26 сентября
- Дождь в Корнилов день — быть добру.
- Дождь к земле припадает — землю целить начинает.
- Густой туман вечером — жди дождя ночью.
- Если грач улетел — снег пойдет.
- Корнилье на дворе — всяк корешок в своей норе.
- Если осень ненастная, то весна будет дождливой.
- Сосна и ель опустили ветки — быть дождю.