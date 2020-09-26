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Жизнь

Как укрепить здоровье 26 сентября: народные приметы на Корнилье

26 сентября отмечается народно-христианский праздник Корнилье. По-другому его называют Корнилий и Корнилов день. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Лопата. Сад. Огород. Копать.
Лопата. Сад. Огород. Копать.
СС0

Народные традиции 26 сентября

В этот день православная церковь чтит память Корнилия — римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром.

26 сентября наши предки убирали с грядок свеклу, морковь и редьку. Перед этим обязательно молились святому Корнилию. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже нередко случались, могли погубить урожай.

Из собранных овощей готовили большое количество блюд. Но любимым корнеплодом считалась редька. Ее парили, варили, ели в сыром виде и натирали.

На Руси верили, что сегодня обязательно нужно съесть блюдо из редьки, чтобы укрепить свое здоровье.

Огород, морковь.
Огород, морковь.
СС0

Народные приметы 26 сентября

  • Дождь в Корнилов день — быть добру.
  • Дождь к земле припадает — землю целить начинает.
  • Густой туман вечером — жди дождя ночью.
  • Если грач улетел — снег пойдет.
  • Корнилье на дворе — всяк корешок в своей норе.
  • Если осень ненастная, то весна будет дождливой.
  • Сосна и ель опустили ветки — быть дождю.
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