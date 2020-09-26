Как укрепить здоровье 26 сентября: народные приметы на Корнилье

26 сентября отмечается народно-христианский праздник Корнилье. По-другому его называют Корнилий и Корнилов день. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 26 сентября

В этот день православная церковь чтит память Корнилия — римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром.

26 сентября наши предки убирали с грядок свеклу, морковь и редьку. Перед этим обязательно молились святому Корнилию. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже нередко случались, могли погубить урожай.

Из собранных овощей готовили большое количество блюд. Но любимым корнеплодом считалась редька. Ее парили, варили, ели в сыром виде и натирали.

На Руси верили, что сегодня обязательно нужно съесть блюдо из редьки, чтобы укрепить свое здоровье.

Огород , морковь. СС0

Народные приметы 26 сентября