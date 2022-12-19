Как «Огни» уничтожили Малаховский рынок в Барнауле: исторический фоторепортаж

Торговый центр «Огни» открыли в Барнауле десять лет назад — 15 декабря 2012 года. За это время многие успели забыть, что когда-то на месте популярного ТРЦ стоял не менее известный Малаховский рынок. Вместо подростков по нему ходили пенсионеры, и покупали они не очередную модную кофточку, а приличные килограммы мяса, рыбы и овощей. Altapress.ru вспоминает, как барнаульцы отстаивали Малаховский рынок и почему им это все-таки не удалось.

Началось все в марте 2007 года, когда власти Барнаула заключили с «Золотым глобусом» договор об аренде земельного участка площадью 3,4 га по ул. Антона Петрова, 219б под строительство ТРЦ, уже нынешних «Огней».

Однако администрация не учла, что на этом месте много лет стоял Малаховский рынок с торговыми павильонами и продавцами. Конфликт разгорелся быстро.

Предприниматели на снос рынка отреагировали остро. Они требовали, чтобы им либо дали новые места для торговли в Барнауле, либо возместили каждый метр торговой площади определенной суммой, либо дали места в новом ТРЦ.

«Мы бесплатно дадим вам только трактора для сноса павильонов!», — мгновенно ответили в «Золотом глобусе».

Малаховский рынок. Дмитрий Кудрявцев. Малаховский рынок. Дмитрий Кудрявцев. Малаховский рынок. Дмитрий Кудрявцев. Малаховский рынок. Дмитрий Кудрявцев. Малаховский рынок. Дмитрий Кудрявцев.

Предприниматели не сдавались. Они неоднократно объявляли голодовки, митинговали, писали тогдашним мэру и губернатору. Дело дошло до суда. Результаты уже известны.

В марте 2008 года павильоны Малаховского рынка опустели. После этого предприниматели еще бастовали, голодали, киоски горели. А на фоне строили торговый центр «Огни».