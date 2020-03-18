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Как управлять людьми: тренинг от профессора «Сколково» пройдет в Барнауле

Елена Витчак даст практические инструменты мотивации сотрудников и эффективного управления командами.

Елена Витчак.
Елена Витчак.
Источник: Магис-Бизнес.

Как мотивировать сотрудников? Как удержать таланты? Что делать HR в условиях конкуренции за профессиональных сотрудников?

На эти и многие другие актуальные вопросы ответит Елена Витчак — эксперт по мотивации и управлению людьми. Её семинар «Люди. Команды. Структуры. Управление в период трансформации и внедрения изменений» состоится 9 апреля в Барнауле.

В программе семинара:
  • 5 теорий мотивации
  • Маркетинговые инструменты управления брендом компании
  • Инструменты управления организационным поведением
  • Управление групповой динамикой
  • Управление S-кривой обучения
  • Инструменты управления в коучинговом стиле
  • Спиральную динамику корпоративной культуры

Елена Витчак — бизнес-эксперт в области операционного менеджмента и управления людьми, профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково». Ее управленческий стаж — более 18 лет, а преподавательский — более семи.

До недавних пор она была членом правления, вице-президентом — руководителем департамента по управлению персоналом АФК «Система». Сложность АФК «Системы» в том, что в корпорацию входят компании из абсолютно разных отраслей. Работая в АФК, Елене удалось многое сделать для трансформации корпорации в международный инвестиционный холдинг и вывести функции управления персоналом на качественно новый, стратегический уровень.

Источник: Магис-Бизнес.
Также Елена Витчак:
  • сертифицированный Executive-coach (ICF);
  • сертифицированный тренер Process Communication Model;
  • эксперт в области операционного менеджмента (малый и средний бизнес, а также крупные структуры, Москва, регионы);
  • эксперт по построению карьерной траектории, мотивации и управлению людьми;
  • бизнес-консультант в области репутационных рисков и управления людьми, директор академических программ «Сколково»;
  • обладатель профессиональных премий, среди которых «Хрустальная Пирамида — 2015» в области HR, премия ИД «КоммерсантЪ» «Топ-1000»;
  • в 2019 году Елена реализовала программу «HR как партнер для бизнеса» в качестве академического директора.

Семинар состоится 9 апреля в 9:00 в конференц-зале Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства по адресу ул. Мало-Тобольская, 19. Подать заявку на участие можно здесь.

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