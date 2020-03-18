Как управлять людьми: тренинг от профессора «Сколково» пройдет в Барнауле

Как мотивировать сотрудников? Как удержать таланты? Что делать HR в условиях конкуренции за профессиональных сотрудников?

На эти и многие другие актуальные вопросы ответит Елена Витчак — эксперт по мотивации и управлению людьми. Её семинар «Люди. Команды. Структуры. Управление в период трансформации и внедрения изменений» состоится 9 апреля в Барнауле.

В программе семинара: 5 теорий мотивации

Маркетинговые инструменты управления брендом компании

Инструменты управления организационным поведением

Управление групповой динамикой

Управление S-кривой обучения

Инструменты управления в коучинговом стиле

Спиральную динамику корпоративной культуры

Елена Витчак — бизнес-эксперт в области операционного менеджмента и управления людьми, профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково». Ее управленческий стаж — более 18 лет, а преподавательский — более семи.

До недавних пор она была членом правления, вице-президентом — руководителем департамента по управлению персоналом АФК «Система». Сложность АФК «Системы» в том, что в корпорацию входят компании из абсолютно разных отраслей. Работая в АФК, Елене удалось многое сделать для трансформации корпорации в международный инвестиционный холдинг и вывести функции управления персоналом на качественно новый, стратегический уровень.

Источник: Магис-Бизнес.

Также Елена Витчак: сертифицированный Executive-coach ( ICF);

ICF); сертифицированный тренер Process Communication Model;

эксперт в области операционного менеджмента ( малый и средний бизнес , а также крупные структуры , Москва , регионы);

малый и средний бизнес а также крупные структуры Москва регионы); эксперт по построению карьерной траектории , мотивации и управлению людьми;

мотивации и управлению людьми; бизнес-консультант в области репутационных рисков и управления людьми , директор академических программ «Сколково»;

директор академических программ «Сколково»; обладатель профессиональных премий , среди которых «Хрустальная Пирамида — 2015» в области HR , премия ИД «КоммерсантЪ» «Топ-1000»;

среди которых «Хрустальная Пирамида — 2015» в области HR премия ИД «КоммерсантЪ» «Топ-1000»; в 2019 году Елена реализовала программу «HR как партнер для бизнеса» в качестве академического директора.

Семинар состоится 9 апреля в 9:00 в конференц-зале Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства по адресу ул. Мало-Тобольская, 19. Подать заявку на участие можно здесь.

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