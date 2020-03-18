Как управлять людьми: тренинг от профессора «Сколково» пройдет в Барнауле

Как мотивировать сотрудников? Как удержать таланты? Что делать HR в условиях конкуренции за профессиональных сотрудников?
На эти и многие другие актуальные вопросы ответит Елена Витчак — эксперт по мотивации и управлению людьми. Её семинар «Люди. Команды. Структуры. Управление в период трансформации и внедрения изменений» состоится 9 апреля в Барнауле.
- 5 теорий мотивации
- Маркетинговые инструменты управления брендом компании
- Инструменты управления организационным поведением
- Управление групповой динамикой
- Управление S-кривой обучения
- Инструменты управления в коучинговом стиле
- Спиральную динамику корпоративной культуры
Елена Витчак — бизнес-эксперт в области операционного менеджмента и управления людьми, профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково». Ее управленческий стаж — более 18 лет, а преподавательский — более семи.
До недавних пор она была членом правления, вице-президентом — руководителем департамента по управлению персоналом АФК «Система». Сложность АФК «Системы» в том, что в корпорацию входят компании из абсолютно разных отраслей. Работая в АФК, Елене удалось многое сделать для трансформации корпорации в международный инвестиционный холдинг и вывести функции управления персоналом на качественно новый, стратегический уровень.
- сертифицированный Executive-coach (ICF);
- сертифицированный тренер Process Communication Model;
- эксперт в области операционного менеджмента (малый и средний бизнес, а также крупные структуры, Москва, регионы);
- эксперт по построению карьерной траектории, мотивации и управлению людьми;
- бизнес-консультант в области репутационных рисков и управления людьми, директор академических программ «Сколково»;
- обладатель профессиональных премий, среди которых «Хрустальная Пирамида — 2015» в области HR, премия ИД «КоммерсантЪ» «Топ-1000»;
- в 2019 году Елена реализовала программу «HR как партнер для бизнеса» в качестве академического директора.
Семинар состоится 9 апреля в 9:00 в конференц-зале Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства по адресу ул. Мало-Тобольская, 19. Подать заявку на участие можно здесь.
(16+)